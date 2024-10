- Lázasan keresik a megoldást, motorvonatok válthatnák a kieső HÉV-eket Budapesten

járatritkítás;HÉV;kiesés;pótlás;motorvonat;MÁV-HÉV Zrt.;

2024-10-18 05:50:00 CEST

Lázasan keresik a megoldást a kieső HÉV-járművek pótlására az állami MÁV-HÉV Zrt-nél a Népszavához eljutott belső információk szerint. Nem véletlenül: a cégen belül továbbra is úgy készülnek, hogy januártól várhatóan csak 70 darab három-három kocsiból álló szerelvényt tudnak kiállítani a jelenleg közlekedő 74-ből. A közlekedési szakma szerint megoldások egyike lehetne a ráckevei HÉV-vonalon néhány éve már próbajáratra bocsátott Siemens Desiro típusú dízelmotorvonat. A teszt nem sikerült valami fényesen, hiszen egyetlen nap alatt kétszer is műszaki hiba lépett fel, de egyelőre nem igazán látszik más gyors megoldás, mivel új járművek beszerzése – mint arról többször írtunk – rövid távon elképzelhetetlen. Ezek a dízelvonatok a meglévő pályán nagy szabású átépítés nélkül is forgalomba állíthatóak lennének.

A fővárosi szakbizottságban felmerült, hogy hannoveri villamosokkal pótolnák a kieső HÉV-eket, de ezekhez a peronok átépítése mellett a biztosító- és áramellátó-rendszereket is át kellene alakítani. Erre Walter Katalin, a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatója szerint is kellene legalább két év. Költségbecslésbe pedig nem is bocsátkozott.

A MÁV felsővezetése azonban továbbra is teljes tagadásban van, úgy tesz, mintha a probléma nem is létezne. A Népszava kérdésére némi időkérés után azt válaszolta a MÁV kommunikációs igazgatósága: „A Desirókra vonatkozó kérdés nem aktuális, mivel a 2024-es menetrendi szolgáltatáshoz szükséges HÉV motorvonat-állomány a jövő évben is rendelkezésre áll, így a járatainknál 2025 januárját követően sem lesz menetrendi változás; ugyanannyi HÉV, ugyanolyan gyakran, ugyanannyi férőhellyel közlekedik majd”.

A MÁV mostani hárítása már csak azért is különös, mert a cég vezérigazgatója korábban már elismerte: „jövőre 4 motorvonat is eléri azt az életkort, amelyet követően azokat ki kell vonni a forgalomból”. Bár ez szerinte csak a műszaki tartalékállományt érinti. Ehhez képest a MÁV-HÉV Zrt. januári adatai szerint az eredetileg 98 darabos flottából már csak 79 volt forgalomba adható, 12 javítás alatt állt, 7 pedig még csak várt erre. A helyzetet bonyolítja, hogy 40-60 éves járműveket hat évente fővizsgára kell küldeni. Az idén 20, jövőre 25 jármű esetében kellene ezt lebonyolítani, de ezek torlódnak, mert nincs se elég alkatrész, se elég ember. Így könnyen lehet, hogy a korábban bejelentett – majd visszavont – 5 jármű kivonása után, jövőre kieshet még 7.

A MÁV kommunikációs igazgatósága most nem adott választ arra a kérdésünkre, hogy pontosan milyen intézkedésekkel gyorsítják fel a karbantartást. Arra sem felelt, hogy a MÁV-csoport felügyeletét ellátó Építési és Közlekedési Minisztérium visszavonta-e a karbantartási időt alaposan megnyújtó beszerzési szabályozást.

Azt sem segített tisztázni, hogy miképpen áll majd rendelkezésre ugyanannyi jármű a következő évben, ha a kötelező fővizsgák teljesítése a szűk javítókapacitás okán egyre jobban csúszik. Kérhető persze felmentés ez alól, hiszen a vasúthatóság korábban arra is rábólintott, hogy 40 évnél idősebb járművek is forgalomba állíthatók. Kérdés, hogy ezek a trükkök nem növelnék-e a baleset kockázatát. Az 3-as metrószerelvények felújítása is akkor került a politika fókuszába, amikor az egyik jármű kigyulladt.