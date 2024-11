- Vlagyimir Putyint éltetve, az orosz győzelmet jelző Z betűvel a fején követelte szabadlábra helyezését a norvég tömeggyilkos Anders Breivik

Norvégia;Anders Behring Breivik;tömeggyilkos;norvég tömeggyilkos;

2024-11-19 20:59:00 CET

Ismét szabadlábra helyezését kérte a 77-szeres norvég tömeggyilkos Anders Breivik, aki a bíróságon „szükségesnek” nevezte az általa 2011-ben elkövetett mészárlást - írja a Reuters.

Az ismert neonáci tömegmészáros 2011. júliusában előbb Oslóban meggyilkolt nyolc embert egy autóba rejtett pokolgéppel, majd Utoeya szigetén lelőtt 69 embert a norvég Munkáspárt ifjúsági rendezvényén. Az áldozatok zömmel tizenévesek voltak.

Breviket tettéért 21 év börtönre ítélték, azért csak ennyire, mert Norvégiában ennél hosszabb időt hivatalosan nem lehet kiszabni, igaz, amennyiben büntetésének leteltét követően is veszélyesnek találják a társadalomra, úgy büntetése meghosszabbítható. A szélsőjobboldali tömeggyilkos eddig 13 évet ült le, ez alatt többször is panaszt tett a norvég állam ellen a fogvatartásának körülményei miatt. Elmondása szerint ugyanis „embertelen és megalázó módon bántak vele”, ez alatt például azt értette, hogy háromszobás magáncellába zárták, továbbá, hogy esetenként hideg a kávéja és mikrohullámú sütőben készült ételt kap. Mostani tárgyalásán is azt állította, hogy fogvatartói „úgy bántak vele, mint egy állattal” a börtönben. A bíróság előtt kijelentette még azt, hogy „garantálja”, nem bánják meg, ha szabadon engedik. – Megadom önöknek az utolsó esélyt, hogy megsajnálják a szélsőjobboldalt – mondta.

A tárgyalóteremben Breivik kopaszon jelent meg, csak egy Z betű alakban hagyott egy folt hajat a feje jobb oldalán. 45 percen keresztül beszélt a szabadon bocsátását követelve. Előzőleg kedden Vlagyimir Putyin orosz elnököt méltatta, aki szerinte „az európaiak legfőbb védelmezője” világszerte. Mint ismert, a latin Z betű Oroszország győzelmének a jele Ukrajna felett

Az egyik 2011-ben meggyilkolt 18 éves lány édesanyja a Reutersnek elmondta, Breivik a legcsekélyebb jelét sem mutatta a megbánásnak, azóta sem. Arról is beszélt, hogy valahányszor a tömeggyilkos megkísérel szabadulni a börtönből és emiatt bírósági tárgyalást kezdeményez, az lényegében visszarepíti őt a mészárlás idejére.

Az persze most sem valószínű, hogy Breiviknek visszaadnák a szabadságát.