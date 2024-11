- Szégyenletes, érthetetlen, csak ront a helyzeten – Kiakadtak a kutatóhálózat átalakítását célzó javaslat miatt az akadémikusok

Az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF) szégyenletesnek tartja, hogy Hankó Balázs és Semjén Zsolt anélkül nyújtotta be a kutatóhálózat teljes átalakítását célzó törvényjavaslatot, hogy a szövegről a kutatókkal egyeztetett volna – írja szerdai közleményében a szervezet. Az ADF leszögezi, a főigazgatók testülete a jelenlegi törvények alapján az új szabályozásról dönteni nem jogosult, és a benyújtott törvénytervezet sem ad döntési jogköröket a kutatóközpontok és intézetek vezetőinek. Egyben úgy véli, „a kormány újra hadat üzen az Európai Uniónak a kutatóhálózatot kekvásító törvénnyel, a magyar kutatókat állítva célkeresztbe”.

A szervezet szerint a benyújtott javaslat átfedése a KEKVA törvénnyel érdemben nem csökkent, a lényeges elemek, mint az önmagát választó irányító szerv vagy a vagyon kiszervezése továbbra is részei a tervezetnek. „A számos helyen szó szerinti egyezést mutató módosított KEKVA törvény véleményezését sajtóhírek szerint még nem kezdte el az Európai Unió, egyes értesülések szerint azonban korántsem biztos, hogy a Bizottság elegendőnek tartja majd a módosításokat” – hangsúlyozza az ADF, felidézve, korábban többször is úgy foglalt állást, hogy a KEKVA törvény módosításai nem elegendőek az érintett egyetemek autonómiájának és átláthatóságának visszaállítására.

„Teljesen érthetetlen, hogy a kormány, miközben maga is azt állítja, hogy az Unió bünteti a hazai rezsimet, a pedagógusok és más csoportok után miért akarja a kutatókat is céltáblává tenni. Régóta hangoztatott határozott álláspontunk az, hogy egyedül a kormány tehet a magyar felsőoktatást és kutatást sújtó katasztrófáról, és ahelyett, hogy a károk enyhítése érdekében mindent megtenne, inkább tovább ront a helyzeten azzal, hogy a kutatóhálózatot is a KEKVA törvény mintájára szeretné szabályozni”