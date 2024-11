- A kínai CATL újabb üzemet nyitna Európában, Magyarország is felmerült, mint lehetséges helyszín

akkumulátorgyár;CATL;akkumulátorfeldolgozó üzem;

2024-11-20 14:00:00 CET

Akkumulátor-újrahasznosító központot is építene a CATL Európában, jelentette be Jason Chen, a cég regionális vezetője a Bloombergnek adott interjúban. A Telex cikke szerint a vállalat még tárgyal a különböző európai kormányokkal arról, hol nyissa meg az akkufeldolgozóját, de a lehetséges célpontok között van Magyarország is.

A lap emlékeztet: kínai CATL a világ legnagyobb akkumulátorgyártója, amely első európai üzemét pár évvel ezelőtt Németországban nyitotta meg. Második európai üzemüket pedig Debrecenben építik, az akkumulátorcella-gyár Magyarország eddigi legnagyobb zöldmezős beruházása lesz. A tervek szerint 2025 második felében kezdődik a sorozatgyártás.

Az interjúban Chen arra utalt, hogy a saját akkufeldolgozójukban kinyert anyagokat újra felhasználnák az akkugyáraikban, ezért lenne szükség az új üzemre. Szerinte a CATL-re nem jelent veszélyt, hogy az elmúlt időszakban megtorpant az elektromos autók iránti kereslet növekedése.

Nemrég írtunk arról, hogy noha civilek bíróságon megtámadták a CATL első körben kiadott környezethasználati engedélyét, az EVE Power pedig még csak nemrég nyújtotta azt be, a debreceni akkugyárak építését ez nem befolyásolja, a munkaerő-toborzás is gőzerővel folyik.