- Még környezethasználati engedélyük sincs, de toboroznak és építkeznek Debrecenben a kínai akkugyárak

toborzás;Debrecen;építkezés;akkumulátorgyár;Eve Power;CATL;környezethasználati engedély;

2024-11-04 05:55:00 CET

- A CATL Debrecen beruházása ütemezetten halad, minden tekintetben megfelelve a vállalat hatályos engedélyeiben rögzített feltételeknek - ezt válaszolta a Debrecen déli ipari övezetében épülő akkumulátorgyárral kapcsolatban feltett kérdéseinkre a kínai beruházó kommunikációval megbízott ügynöksége. Mint írták, az akkumulátorcella-gyár első ütemében megvalósuló épületek nagy része elérte a szerkezetkész állapotot. Ezzel párhuzamosan a vállalat folyamatosan toborozza a leendő munkatársait, jelenleg is aktívan hirdeti az újonnan megnyíló pozíciókat az álláskereső felületeken, itteni alkalmazottainak száma pedig immár eléri a négyszázat. Az új munkatársak felvételét a CATL Debrecen szálláslehetőség nyújtásával is segíteni kívánja, ennek feltételeit hosszú távú bérleti konstrukcióval fogja megteremteni – fogalmaztak.

Arról szerettünk volna pontos helyzetképet kapni, milyen engedélyezési eljárások vannak még folyamatban, s hol állnak az ezekkel kapcsolatos peres ügyek. Ezért is lényeges a válaszukban jelzett „hatályos engedélyekben rögzített feltételek” kifejezés, mert a beruházó jelenleg úgy építkezik, hogy egyelőre nem rendelkezik egységes környezethasználati engedéllyel, ami – mondták el lapunknak jogi szakértők – az építési engedélyeket és a kivitelezési munkák egy részét nem érinti. Korábban lapunkban is írtunk arról, hogy a CATL ügyében kiadott környezethasználati, biztonságtechnika és építési engedélyt több magánszemély és civil egyesület is megtámadta, ez azonban nem járt az építkezésre halasztó hatállyal. A civil felpereseknek most azt kellene igazolniuk, hogy pontosan meddig terjed a CATL hatásterülete, és hogy ők maguk perképesek-e, az ezzel kapcsolatos szakértői eljárás pedig akár hónapokig is elhúzódhat még.

Közben a másik nagy kínai beruházó, a debreceni északnyugati ipari övezetben, a BMW gyárhoz közel építkező EVE Power bejelentette, hogy benyújtotta az akkumulátorgyár környezethasználati engedély iránti kérelmét a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalhoz. Ebből kiderül, hogy ennek az üzemben a hatásterülete északi, déli, keleti és nyugati irányban is nagyjából két és három kilométer közé esik, nagyobb részben Debrecen, de egy kis szakaszon Hajdúböszörmény közigazgatási területének déli részét is érinti. Ez azért lényeges, mert ha bárki megtámadná bíróság előtt ezt az engedélyt, annak szintén igazolnia kellene, hogy érintettként, szenvedő félként jogosult erre.

A kormányhivatal – akárcsak a CATL ügyében megismételt eljárásban – az EVE Power beruházásnál sem látta indokoltnak, hogy személyes közmeghallgatást tartson, ahol a debreceniek szemtől-szemben mondhatnák el aggályaikat és tehetnék fel kérdéseiket az érintett katasztrófavédelmi, vízügyi, biztonságtechnikai szakembereknek.

Erre most is csak írásban, online van módjuk a helyieknek.

Ezt egyébként az Orbán-kormány egy tavaly áprilisi rendelete tette lehetővé, amely a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva megengedte, hogy a közigazgatási hatósági eljárásban a közmeghallgatás „az érintettek személyes megjelenése nélkül” is megtartható legyen. Az eljáró hatóságnak – a jogszabályban közmeghallgatás megtartására kijelölt szervezetnek – a honlapján előzetesen közzé kell tennie mindazon információkat, iratokat, kép- és hangfelvételeket, internetes hivatkozásokat, amelyek az érintettek közmeghallgatásban való részvétele szempontjából lényegesek. Ezt az eljárási módot azt követően vezették be, hogy a hazánkban épülő akkumulátorgyárak ügyében korábban még személyes jelenléttel megtartott közmeghallgatások – például Debrecenben vagy Nyíregyházán – botrányba fulladtak a lakossági tiltakozások miatt. Az EVE Power egyébként közleményben tudatta: több mint ezer, többségében magyar munkavállaló felvételét tervezi, a 400 milliárd forintos debreceni beruházás várhatóan 2025 végére készül el, a gyártás pedig 2026-ban indulhat. Korábbi bejelentései szerint nagyjából ez az ütemterve a másik kínai beruházó CATL-nek is.