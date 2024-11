Karácsony Gergely;Fővárosi Közgyűlés;Kiss Ambrus;főpolgármester-helyettes;

2024-11-20 14:36:00 CET

Több főpolgármester-helyettesre is javaslatot tesz Karácsony Gergely a Fővárosi Közgyűlés jövő szerdai ülésén – tudta meg a Népszava Kiss Ambrustól, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatójától. Azt azonban erős unszolásra sem volt hajlandó elárulni, hogy kik is lesznek a jelöltek. Azzal hárított, hogy erről megfelelő időben a főpolgármester fog beszélni.

Ahogy arról korábban többször is írtunk Karácsony Gergely sem az alakuló ülésre, sem a következő közgyűlésre nem nyújtott be erről szóló javaslatot, mivel a fővárosi frakciókkal előzetesen nem tudott erről megállapodni. A döntés valójában a Tisza Párton áll vagy bukik, hiszen nélkülük egyetlen jelöltnek sincs esélye a megválasztáshoz szükséges közgyűlési többség megszerzésére. Magyar Péter Vitézy Dávidot javasolta, ám Karácsony ezt csak akkor tudta volna támogatni, ha ezzel párhuzamos Kiss Ambrus is főpolgármester-helyettes marad, ám ebbe a Tisza Párt nem volt hajlandó belemenni. Így Karácsony Vitézyt sem jelölte, más javaslat pedig nem érkezett. (Kiss Ambrus azóta főigazgató lett.)

A patthelyzetből most Sára Botond, Budapest főispánja lendítheti ki a fővárost. Budapest Főváros Kormányhivatala ugyanis törvényességi felhívást intézett a Fővárosi Közgyűléshez, felszólítva a jelenlegi törvénytelen állapot megszüntetésére.

A hatályos jogszabály szerint a törvényes működés egyik alapfeltétele legalább egy helyettes megválasztása. A felhívás értelmében Karácsony Gergelynek javaslatot kell tennie a helyettes személyére a következő ülésen, aminek a főpolgármester eleget is tesz, ám ennél több részletet egyelőre nem lehet tudni.

Ha a Fővárosi Közgyűlésnek ismételten nem sikerül dűlőre jutnia az ügyben, akkor a kormányhivatal bírósághoz fordul, amely ezt követően felszólítja a fővárost a törvényes állapot visszaállítására, azaz legalább egy helyettes kinevezésére. Ha ez nem történik meg, akkor a főispán a bíróságtól kérheti, hogy helyettest állíthasson.

Ha erre a bíróság engedélyt ad, akkor Sára Botond választhatja ki Karácsony Gergely helyettesét. A procedúra akár fél évig is eltarthat.

Ismét napirendre kerül a fővárosi cégek – BKK, BKV, BKM, BGYH, BFVK - igazgatósági (IG) és a felügyelőbizottsági (FB) tagjainak megválasztása, amelyre szintén tett már kísérletet a városvezetés, de a közgyűlésnek ebben sem sikerült dönteni, sőt az ügyben összehívott egyeztetésen tett frakció-ígéretek – kivéve a Fidesz, amely el se ment – ellenére egyetlen hivatalos javaslat nem érkezett a felügyelőbizottságok tagjaira. Felügyelőbizottsági tagok mandátumai azonban novemberben lejárnak, márpedig FB nélkül egyetlen cég sem működhet. Ennek hiányában a cégbíróság felszámolási eljárást indít. Ezt elkerülendő a főpolgármester a Főpolgármesteri Hivatal munkatársaival – aljegyző, főosztályvezető, gazdasági igazgató, stb. – tölti fel a felügyelőbizottságokat a cégek beszámolóinak jövő májusi elfogadásáig. Kivéve, ha addig a közgyűlést alkotó pártok meg tudnak állapodni. A igazgatóságok jogköreit a Fővárosi Közgyűlés veszi át. Ez jelentős plusz feladatot jelent, hiszen ebbe a különböző közbeszerzések kiírása, a szerződéskötések jóváhagyása, stratégiai döntések meghozatala is beletartozik. Ha szükségessé válik, akkor rendkívüli üléseket hívnak majd össze emiatt – válaszolta a Népszava kérdésére Kiss Ambrus.

A jövő heti ülésen döntenek arról is, hogy a városvezetés újabb intézményeket venne át az Oltalom Karitatív Egyesülettől. Ahogy arról korábban a Népszava többször is beszámolt az Iványi Gábor vezette Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) és intézményei ellen a NAV végrehajtást rendelt el, ami bezárással fenyegeti ezeket. Az Oltalom és a MET a 260 főt befogadó Dankó utcai éjjeli menedékhely mellett ápolási osztályt, átmeneti szállót, nappali melegedőt, női szállót, és egy családokat fogadó intézményt működtet. Ezen ellátóhelyek nélkül komoly férőhely hiány lenne, így a fővárosi önkormányzat előbb átvállalta a dolgozók fizetését, most pedig a családok átmeneti otthonának és a József nádor téri női szálló fenntartását is magára vállalja. Így hozzájuthatnak a férőhelyek után fizetendő állami normatívához, amit eddig nem kaptak meg.

A megoldáskeresés már csak azért is fontos, mert a fővárosi hajléktalanellátók kihasználtsága novemberben 10 százalékkal nőtt a tavalyi év hasonló időszakához viszonyítva. A meglévő – fővárosi és karitatív szervezetek által – működtetett szállókon található 1768 helyből csaknem 1400 ágyon alszanak éjszakánként. A növekedés mögött egy új jelenség, a vidékről Budapestre jövő „palackozók” (a visszaváltható műanyag flakonok gyűjtögetéséből élők) megjelenése is felfedezhető, de a gondozóhálózatok szerint az aluljárókban új, huszonévesekből vagy még fiatalabbakból álló javarészt szerhasználó csoportok tűntek fel. Az egyre hidegebb éjszakák vélhetőleg még tovább terhelik majd a fővárosi hajléktalanellátó hálózatot.

Ismét téma lesz a BKV pénzügyi helyzete. A fővárosi közlekedési társaság fizetőképességének megőrzése érdekében ismét átütemeznék a NAV-járulékfizetést október-november és december hónapok esetében a jövő évre összesen 3,3 milliárd forint értékben, ahogy a szállítói számlák esetében is több milliárd forint értékben. Ezenfelül hitelintézetek segítségével 50 milliárd forintot faktorálnak.

Folytatódik a 2021-ben indult Trambulin Ösztöndíj Program, amelynek keretében eddig 1000 szociálisan rászoruló gyereket segítettek különórákkal, korrepetálással, eszközvásárlással. A gyerekeket 200 pedagógus mentorálja. A cél, hogy a nehéz sorsú gyerekek közül minél többen juthassanak be a felsőoktatásba, vagy szakmát tanulhassanak.

Az ukrán háború elől Magyarországra menekülőket az első perctől segíti a Fővárosi Önkormányzat. Továbbra is fenntartják a számukra nyitott szállásokat, jelenleg 179-en élnek ezeken a szállókon. Eddig 700 ezer adag ételt osztottak ki, kijevi, mariupoli gyereket táboroztattak, gyereknapközit és az Unicef-fel közösen cash-programot működtetnek. Beregszásznak és Kijevnek számos eszközt adományoztak a hőlégbefűvótól az emelőkosaras autóig. Eddig 2000 családnak, 3600 gyereknek segítettek.