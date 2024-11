- Magyar Péter szerint két tucat propagandista várta őt a miskolci gyermekotthonnál

gyermekvédelem;Miskolc;UNICEF;propaganda;gyermekotthon;Gyermekek Világnapja;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-11-20 13:41:00 CET

Magyar Péter egy Facebook-videóban arról számolt be, hogy 20-30 propagandista várta őt a miskolci gyermekotthon előtt, ahova az országjárása keretében érkezett.

A Tisza Párt elnöke a múlt pénteken jelentette be, hogy ezen a héten megkezdi második országjárását, amelynek első állomásai Szerencs és Miskolc. Szerdán a miskolci Károly utcai gyermekotthonba látogatott el a gyermekek világnapja alkalmából, de Magyar egy másik intézménybe is elmegy, a tervek szerint délután 4 órára Szerencsen lesz.

Az UNICEF világszerte november 20-án ünnepli a gyermekek világnapját, 1989-ben ugyanis ezen a napon írták alá az ENSZ gyermekjogi egyezményét, amely kimondja: „minden gyereknek joga van a biztonsághoz, tiszta ivóvízhez, élelmiszerhez, orvosi ellátáshoz, az egyszeri és megismételhetetlen gyerekkorhoz”.

A videóban Magyar azt mondta, hogy a miskolci gyermekotthon előtt várták „a Megafontól, a köztévétől, a HírTV-től, a TV2-től jött propagandisták, akik több százmilliárd forintba kerülnek a magyar adófizetőknek”. Az EP-képviselő szerint „odarendeltek pár fideszes aktivistát is, hogy balhét csináljanak”.

A politikus hozzátette: a gyermekotthon igazgatója arról tájékoztatta őt, hogy rajta kívül nem mehet be senki az épületbe, hiába érvelt azzal, hogy élő ombudsmani állásfoglalás van arról, hogy az intézményekben a felvételek készítése – az ott élő gyerekek és a dolgozók személyiségi jogainak tiszteletben tartásával – közérdekből nyilvános adatok.

Megjegyezte, korábban nem ütköztek ilyen akadályba, amikor kórházakat jártak be. Magyar arról beszélt: be szeretnék mutatni, hogy milyen körülmények között élnek a gyerekek az otthonokban, milyen állapotok uralkodnak ezekben az állami intézményekben. Úgy tudja, a miskolci gyermekotthon 42 férőhelyes, viszont körülbelül 60 gyermek él ott. Azt is hozzátette, hogy nemcsak gyermekotthonokat látogatnak meg, hanem például idősek ellátását végző intézményeket is.