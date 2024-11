- Iványi Gábor egyházának már csak két iskolája maradt, a NAV inkasszózta a 455 millió forintos alapnormatívát is

„Rosszabb már nem is lehetne” – az Iványi Gábor lelkész vezette Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségtől (MET) ezt a választ kaptuk arra a kérdésünkre, hogy az elmúlt hónapok krízise után milyen a szervezet fenntartásában működő, még megmaradt intézmények anyagi helyzete.

A MET iskoláiba túlnyomórészt sajátos nevelési igényű és hátrányos helyzetű gyerekek jártak: amíg tehették. A kormányhivatal tanévkezdéskor a két budapesti, valamint a szegedi iskolájuktól megvonta a működési engedélyt, ami egyet jelentett a bezárással. Az abaújkéri iskolát a Szerencsi Szakképző Központ, a vásárosnaményi járáshoz tartozó Márokpapiban lévő iskolát a Kisvárdai Szakképző Centrum vette át. A tucatnyi tagintézményből és különböző szintű iskolából álló hálózatból mára csak az orosházi és a dunaújvárosi közoktatási intézmény maradt a MET fenntartásában. Az egyház és a szintén Iványi Gábor által vezetett Oltalom Karitatív Egyesület ezeken kívül három idősotthont, négy hajléktalanellátó intézményt, egy kórházat és egy főiskolát működtet.

A lapunknak adott tájékoztatás szerint az újabb traumatizáló iskolabezárások elkerülése, a diákok és a tanárok érdekeinek védelme miatt kerültek a márokpapi és az abaújkéri iskolák állami fenntartásba, így a tanulók és a pedagógusok jogviszonya is megmaradt. A MET-hez érkező visszajelzések alapján a Budapesten szélnek eresztett gyerekek jelentős része a kényszerűségből keresett másik iskolában nem jut hozzá ahhoz a biztonságos, elfogadó oktatási közeghez, speciális képzéshez, amit a helyzete indokolttá tenne.

Hasonló a helyzet Szegeden is.

Az egyház közleménye hangsúlyozta, hogy mire a szegedi intézmény megkapta az azonnali jogvédelmet, amely elismerte a bezárás jogtalanságát, a kormányhivatal rendeletei és a MET anyagi ellehetetlenítése miatt az újranyitás esélytelenné vált. Több hétig tartó keresgélés után végül 38 különböző iskola vette át a gyerekeket. A kiscsoportos, személyre szabott oktatást, fejlesztést azonban szinte sehol sem tudják biztosítani.

A szegedi Wesley alapítványa ezért indított fejlesztőprogramot Esélyteremtő Ház néven az iskola épületében. Ennek célja, hogy minden tanulási, beilleszkedési nehézséggel küzdő gyermek számára megteremtsék a fejlődés lehetőségét, és megőrizzék, tovább vigyék a szegedi iskola szakmailag elismert pedagógiai programját.

Ahogyan arról többször írtunk, a MET súlyos anyagi gondjai abból fakadnak, hogy a testvérközösséget megfosztották eredeti egyházi státuszától, így az azzal járó kiegészítő állami támogatástól is. Annak ellenére, hogy az eljárást az Alkotmánybíróság és Emberi Jogok Európai Bírósága is jogsértőnek minősítette, a MET máig nem került vissza az úgynevezett bevett egyházak körébe.

A felhalmozott tartozásokra hivatkozva az adóhatóság inkasszóval terhelte meg a MET számláit. A Népszavával közölt információ szerint a Magyar Államkincstár – visszavonva saját határozatát, amely szeptember 1-től megszüntette a normatíva utalását a még működő közoktatási intézmények számára is – a közelmúltban hiába folyósított visszamenőlegesen 455 millió forintos alapnormatívát, ez az összeg is a NAV-hoz került a MET számlája helyett.

Az Oltalom Karitatív Egyesületnek felajánlott 107 millió forintos egyszázalékos támogatás is erre a sorsa jutott. A MET kérelmét az egyszázalékos és a korábban elvont pályázati pénzek visszautalására az adóhatóság elutasította.

Közben hatóság elleni erőszak címén börtönbüntetéssel fenyegető eljárás is folyik Iványi Gábor, a mellette kiálló Donáth Anna, a Momentum volt elnöke, Gurmai Zita szocialista parlamenti képviselő, Szél Bernadett volt LMP-s, majd független parlamenti képviselő és Herényi Károly korábbi MDF-es politikus ellen.

„Egyik napról a másikra élünk, de nem adjuk fel” – érzékeltették lapunk kérdésére az egyház részéről, hogy milyen óriási szükség van a civilek támogatására. A személyesen vitt adományokat – főként tartós élelmiszert – a józsefvárosi Dankó utcába várják, a pénzbeli felajánlásokat pedig a Szalmaszál a Hajléktalanokért Alapítvány számlaszámára: ahhoz nem fér hozzá az adóhatóság.

Budapest segít

A fővárosi közgyűlés jövő heti ülésen döntenek arról is, hogy a városvezetés újabb intézményeket venne át Iványi Gáboréktól. Az Oltalom Karitatív Egyesület és az Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség a 260 főt befogadó Dankó utcai éjjeli menedékhely mellett ápolási osztályt, átmeneti szállót, nappali melegedőt, női szállót, és egy családokat fogadó intézményt működtet. Ezen ellátóhelyek nélkül komoly férőhely hiány lenne, így a fővárosi önkormányzat előbb átvállalta a dolgozók fizetését, most pedig a családok átmeneti otthonának és a József nádor téri női szálló fenntartását is magára vállalja. Így hozzájuthatnak a férőhelyek után fizetendő állami normatívához, amit eddig nem kaptak meg. Szalai Anna