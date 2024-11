- Merőben másnak lenni

divat;Werk Akadémia;

2024-11-21 06:00:00 CET

Szinte hihetetlennek tűnik, de nincs Merő Bianka és Merő Péter között testvérféltékenység. A vállalkozás sikeréhez az is kellett, hogy az elején leszögezték, mely feladatokat ki viszi, a főbb döntések, a felelősség és a siker közös. „Az elején a kreatív részében is nyakig benne voltam, ma már inkább a háttérfolyamatokat koordinálom. Péteré a ruhatervezés, a kivitelezés, a gyártási folyamat, ő képviseli arcával a márkát. Annyi rivaldafény nekem bőven elég, amikor eseményekre, partikra megyek, és ott viselem a ruháinkat. Én felelek az ügyfélkapcsolatokért, az anyag- és kellékbeszerzésekért, a céges teendőkért, a háttérben zajló eseményért. Szinte ugyanúgy a saját gyerekemnek tartom a márkát, mint a két lányomat” – mondja mosolyogva Merő Bianka.

Elég a pici, barátságos showroom ajtajától a kanapéig megtett öt lépés, s már látja, kinek melyik ruhadarabjuk állna jól. Pedig Merő Bianka autodidakta módon tanulta a divattervezést, a márkaépítést, ahogyan ikertestvére, Merő Péter divattervező is. Kettejüké a MERO ruhamárka, kreációikat viselték már az Oscar-gála és a Cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegjein is. Bianka gyerekpszichológusnak készült, de a pécsi egyetem HR-médiamenedzsment és újságíró szakán, majd a Werk Akadémián végzett. Hiszi, hogy kitartás, komoly munkabírás és alázat nélkül nincs hosszútávú siker. Erre neveli két, iskolás lányát is.