- Radó Péter: Program a lerombolt közoktatási rendszer helyreállítására (2.)

Minőségértékelés. Összekapcsolt intézményi önértékelés és külső független intézményértékelési rendszer létrehozása, melyben az utóbbi elsősorban nem elszámoltathatósági, hanem az intézményi önértékelést informáló (támogató) funkciót tölt be. Ezt egészíti ki a közoktatás információs rendszerének fejlesztése.

8. Szükséges pénzügyi források: a gazdálkodási autonómia első lépése az egyes oktatási intézmények költségvetésének elkülönítése, amely csak a visszatérő működési kiadások több száz millió forintos „felbruttósítása” után történhet meg. Hasonló nagyságrendben igényel pluszforrást a szakmai szolgáltató rendszer (tankönyvkiadás, pedagógus-továbbképzés stb.) kapacitásainak bővítése is. Mindemellett forrásokat igényel az intézményi pedagógiai programok és az iskolafejlesztési tervek elkészítésének szakmai támogatása is.

4. A szükséges változtatások előfeltételeként biztosítani kell a közoktatás – iskolarendszerű szakképzésre is kiterjedő – egységes ágazati irányítását és a döntés-előkészítésben közreműködő, a legfontosabb érdekcsoportok és az oktatási szakma képviseletét biztosító testületek helyreállítását.

Lassan múló hiedelmeinkről, a mindenki által beszélt „airport English”-ről és az értelem kibontását szem előtt tartó műfordításokról is beszélgettünk Nádasdy Ádámmal, aki a közelmúltban megjelent kötetei kapcsán adott interjút lapunknak. Az írói, költői és fordítói munkásságáról is közismert nyelvésszel arról is szót ejtettünk, hogyan őrködnek nyelvük felett az angol anyanyelvű nemzetek.