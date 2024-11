- Újabb hangfelvétel szivárgott ki Magyar Péterről

hangfelvétel;Magyar Péter;TISZA Párt;Vogel Evelin;

2024-11-22 08:56:00 CET

Megérkezett az újabb, szám szerint ötödik hangfelvétel Magyar Péterről. A mindössze egyperces hanganyagot, ahogy az eddigieket is, egy névtelen feladó juttatta el több magyar szerkesztőségnek, abban a Tisza Párt elnökének és Vogel Evelinnek a beszélgetése hallható.

A felvételből sok minden nem derül ki, ahogy azt sem közölte a levélíró, hogy pontosan mikor készülhetett. "Na szóval. Mindegy, egy szó, mint száz, a lényeg, én szeretlek, és bármiben fogunk neked segíteni. Nem csak ebben, hanem később is, jó? Tehát én szeretném, hogyha normális lenne közöttünk a kapcsolat, és legyen igazad, hogy akkor ez egy olyan projekt lesz, ez a párt, amiről beszéltem nálam is, és akkor tényleg befolyásos leszek, és bármiben segítek, akkor is, hogyha mással leszel, tényleg. Tehát hogyha normálisan lezártuk, és nincs benned tüske... Én nem akartam azzal tölteni a nyaramat, hogy most valami nőt vadászok, nyilván az én helyzetemben, én ugye azt mondom, hogy bárkit megkaphatok, és valóban úgy van, hogy ha egy szórakozóhelyre elmegyek, vagy elmentem, tegnapelőtt is elmentünk bulizni, bárkit megkaphattam volna" - mondja benne Magyar Péter.

A felvételt ezen a ponton megvágták, aztán így folytatódik: "Nyilván nem a kinézetem miatt, meg azért, mert van pénzem, hanem azért, mert látja, milyen vagyok, aztán kész. Egy karakter vagy egy jelenség, vagy nem tudom, most mibe szerelmesek az emberek. De még egyszer mondom, helyben nem fogok tudni, valószínűleg külföldön kell megkeresnem egy normális embert". Vogel Evelin erre azt mondta, "nehogy külföldi csajt vegyél el", mire Magyar annyit felelt: "Meglátjuk. Hogy elvenni valaha el fogok-e, azt nem tudom". Vogel ezt követően úgy reagált, hogy "az már hazaárulás lenne", mire Magyar vélhetően ugyancsak viccelődve azt válaszolta: reméli, hogy Soros Györgynek "valahol van egy unokája is".

A névtelen feladó azzal zárta levelét, hogy "Aztán hamarosan rátérhetünk a piszkos anyagiakra is!" Hogy mire gondolt, az nem derül ki a levélből.

A Tisza Párt elnöke korábban azt állította: feljelentést fognak tenni, mert szerinte „a rogáni propaganda” lejárató kampányt indított ellene, és illegálisan megfigyelik, valamint mesterséges intelligencia által manipulált hangfelvételeket hoznak nyilvánosságra. Azóta kiderült, hogy valóban készült róla titokban rögzített hanganyag, ezeket valószínűsíthetően volt barátnője, Vogel Evelin készítette, aki 30 millió forinttal zsarolhatta meg őt és a Tiszát. Az azonban továbbra sem bizonyított, hogy állami titkosszolgálati eszközöket is bevetettek-e ellene.