- Nagy parkolási reformot hirdet Karácsony Gergely, áremelést, kedvezményrendszert, büntetőtarifát és automatastopot javasol

Budapest;parkolás;Karácsony Gergely;büntetés;automata;reform;áremelés;kedvezmény;

2024-11-22 11:30:00 CET

Újabb fordulatra kapcsol a budapesti parkolási rendszerváltás. A kerületi önkormányzatok Józsefváros példáját követve egymás után emelik meg a lakossági várakozási engedélyek díját, most pedig a városvezetés tett javaslatot a parkolási tarifák emelésére. Ezenfelül kiiktatnák a parkolóautomatákat és áttérnének a mobilparkolási rendszerre. A Karácsony Gergely főpolgármester által benyújtott előterjesztésről jövő szerdán dönt a Fővárosi Közgyűlés.

Az új parkolási rendeletnek várhatóan több pontja is vihart kavar. Elsőként mindjárt a 2022 őszén bevezetett parkolási tarifák 25 százalékos emelésére tett javaslat. A tervezet szerint az A zónában a jelenlegi 600 forint helyett 800 forintba kerül majd egy óra a hét minden napján 8 és 22 óra között. A B zónában 450 forint helyett 600 forintot kellene fizetni, ugyanúgy mindennap, de csak este 8-ig. A C zónában 400 forint lesz a díj a jelenlegi 300 forint helyett. A D zónában pedig 300 forint lenne 200 forint helyett reggel 8 és délután 18 óra között. A belvárosban tehát ezentúl mindig, hétvégente is kell majd fizetni, ha a közgyűlés megszavazza a rendelet módosítását.

A díjból 25 százalékos kedvezmény illeti meg a parkolási díjat Budapest GO alkalmazás útján fizető, BKK havi közösségi közlekedési bérletet vásárolókat. Egy bérlettel 2 rendszámra jár a kedvezmény. A 25 százalékos kedvezmény esetén valójában nem változik a parkolási díj. Egyelőre nem meghatározott össztömeg felett viszont kétszer akkora összeg fizetendő. A Budapest GO alkalmazásban vásárolt, legalább 30 napos érvényességi idejű, teljes árú érvényes bérlettel rendelkező autós egy autóra 5000 forintért kedvezményes havi bérletet válthat a bérlet érvényességének idejére egy őrzött, fizető P+R parkolóba.

Az új tarifák 2026. július elsején lépnek életbe, ellentétben a rendelet egészével, amely 2025. január elsejétől lenne hatályos. A halasztás oka az, hogy meg kell várni, amíg a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kifejleszti a Budapest GO parkolásra alkalmas verzióját.

Az új parkolási rendelet másik, a fentinél hosszútávon mindenképpen nagyobb horderejű változtatása, hogy a most legfeljebb 250 méterenként álló parkolóautomatákat 75 méterenként felállított tájékoztató táblák váltják fel, amelyek a parkolási díj megfizetésének módjairól, valamint a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszernek az adott övezetre érvényes kódjáról adnak információt. Ez pedig a Vitézy által is javasolt parkolóautomatákat felváltó új mobilfizetési rendszer bevezetését jelenti.

A városvezetés ezzel felmentené a kerületi önkormányzatokat a parkolóautomaták üzemeltetési kötelezettség alól, az intézkedéstől a parkolásüzemeltetés költségeinek drasztikus csökkenését várják. A fővárosi parkolási rendszer további egységesítésére irányulva megteremtenék a BudapestGO alkalmazás általános közlekedési applikációvá történő fejlesztésének jogszabályi alapjait, amely így széles körben alkalmazható parkolási alkalmazássá válik. Ezzel a kerületek és a főváros is kikerülhetne az állami Nemzeti Mobilfizetési Zrt. hatóköréből, amely a jelentős összegeket húz tőlük évről-évre a mobilfizetési rendszer használatáért cserébe.

A díjak emelését az elmúlt évek inflációjával indokolják, de hangsúlyozzák, hogy a közösségi közlekedési bérlettel rendelkezők jelenős kedvezményt kapnak, egyúttal azt remélik, hogy még többen használják majd ezeket a járműveket. A rendelettervezetben szerepel egy kitétel arra is, hogy a nagyobb városi terepjárók esetén kétszeres parkolási díjat kell majd fizetni. A javaslat szerint – az utakat jobban terhelő, az átlagnál nagyobb helyett foglaló – személygépjárműveket érintené a büntetőtarifa. Egészen pontosan az 1800 kilogramm feletti saját tömegű belső égésű motorral felszerelt személygépkocsik és a 2000 kilogramm feletti elektromos autók kerülnének ebbe a kategóriába. A zöld rendszámos autók díjmentes parkolása viszont 2026. január elsejétől megszűnne, kivéve az autómegosztók járműveit.