- Vitézy Dávid már a Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülésén javaslatot tesz a rendkívül költségesen üzemeltethető parkolóautomaták leszerelésére

Budapest;parkolás;Vitézy Dávid;Fővárosi Közgyűlés;BKK;mobilfizetés;mobilparkolás;Nemzeti Mobilfizetési Zrt.;parkolóautomata;

2024-11-22 05:45:00 CET

Leszereltetné az összes parkolóautomatát Budapesten Vitézy Dávid, helyette egységes fővárosi mobilfizetési rendszert vezettetne be. A kerületi parkolási társaságoknál kézen-közön jelentős parkolási bevétel tűnik el, ezért javasol egy teljesen új rendszert a Podmaniczky Mozgalom vezetője, aki már főpolgármester-jelölti kampányában is hadat üzent a parkolóautomatáknak.

A kampányígéreteinek megvalósításában ütemesen haladó Vitézy a Népszava információi szerint már a Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülésén javaslatot tesz a rendkívül költségesen üzemeltethető automaták leszerelésére.

A parkolási bevételeknek – saját számításai szerint - akár a felét is elviheti ezeknek az eszközöknek a működtetése. Ráadásul szerinte egyre kevésbé használják ezeket, az autósok jóval több mint 80 százaléka már mobilon fizet. Éppen azért azt javasolja, hogy térjenek át teljes egészében az egész városban a mobilfizetéses rendszerre, ahogy az Európa számos nagyvárosában működik.

Automaták helyett rendszámhoz kötött online parkolási rendszer bevezetését indítványozza, amely szerinte hatékonyabb és sokkal olcsóbb a jelenleginél.

Ehhez alkalmassá kellene tenni a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) által kifejlesztett, jelenleg elsősorban közlekedéstervezésre használt Budapest Go applikációt a parkolási ügyek intézésére is. Ez azért százmillió forint feletti költség lehet, ráadásul kifejlesztése több hónap. A parkolóórák kiiktatásával párhuzamosan Vitézy Dávid

megszabadulna a jelenleg dolgozó több száz parkolóőrtől is, ami jelentősen csökkenti a parkolásból megmaradó bevételt.

Helyette kamerával felszerelt autókkal végeztetné az ellenőrzést.

A mobilparkolás bevezetésének emellett van egy másik kényes pontja is. Az egyik a várakozási díjon felül fizetendő „kényelmi díj”. A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. által beszedett díj miatt sokan berzenkednek. Éppen ezért Vitézy azt javasolja a közgyűlésnek, hogy élve felterjesztési jogával, kezdeményezze a kormánynál ennek eltörlését. A Budapest Go esetében pedig egyáltalán ne is legyen. Ennek kifejlesztésére 2025 végi határidőt adna a BKK-nak.

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. vélhetően nem fog repesni az örömtől, hiszen jelentős bevételtől esne el a budapesti piac elvesztésével. Az állami tulajdonban lévő cég 2014-től 2020 végéig kizárólagos joggal bonyolította – a többi között - a mobilparkolást az egész országban. Az érintett önkormányzatok pedig szép összegeket fizettek/fizetnek a szolgáltatásért. Holott az Európai Bíróság már 2018-ban kimondta, hogy a magyar állam megsértette az európai uniós jogot a mobilfizetési rendszer állami monopóliummá alakításával. A kormány erre kitalálta, hogy koncesszióba adja a teljes mobilfizetési rendszert, így együtt adta volna át az elektronikus matrica- és jegyvásárlást, legyen az autópályadíj, parkolási díj, buszjegy, illetve vonatjegy. Csakhogy ezt a koncessziós pályázatot mind a mai napig nem írta ki a kormány,