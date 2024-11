- Jön a parkolási rendszerváltás, nőnek a budapesti autósok költségei, de legalább könnyebben találnak helyet

Budapest;parkolás;pénz;drágulás;autósok;

2024-11-11 09:30:00 CET

A parkolási káoszt egyre csekélyebb sikerrel kezelő belvárosi önkormányzatok árgus szemekkel figyelték a VIII. kerületi kísérletet. Józsefváros már 2020 őszén tervbe vette a kerületi parkolási rendszer újraszabályozását. Előbb társadalmi egyeztetését tartott az új koncepcióról, 2022 szeptemberében pedig elfogadta az átalakított parkolási rendeletét. Az addig ingyen kiváltható lakossági várakozási engedélyekért 2023 januárjától elég mélyen a nadrágzsebbe kell nyúlniuk a helyieknek. Az első autó után a városmagtól kifelé csökkenő mértékben évi 30-24-18 ezer forintot kért az önkormányzat, míg a második kocsi után 72-60-48 ezret kellett leszurkolni. A változtatás oka a többi kerületben is jól ismert jelenség, a közterületek túlfoglalása volt, vagyis, hogy jóval több várakozási engedélyt adtak ki évente, amint amennyi parkolóhely egyáltalán volt. A kerületben ráadásul a fővárosi átlaghoz mérten is kevesebb a zöld, márpedig a parkok és fasorok mérete nem növelhető, ha minden négyzetcentimétert autók foglalnak el. Az ellenzéki Pikó Andrással érkező új kerületvezetés úgy vélte, hogy a köztér valóban legyen mindenkié, nem csupán az autósoké. Az akkor meglehetősen drasztikusnak számító emelés után kaptak hideget és meleget is, de végül nem söpörte el őket a népharag. A parkolóhelyek nappali foglaltsága pedig egy év alatt 28 százalékkal csökkent. A kerület kasszájába a bevezetés évében 238 millióval több bevétel került ebből, amit teljes egészében helyi közlekedésfejlesztési projektekre költöttek. Ez a teljes parkolási bevétel cirka 20-25 százaléka.

A sikert látva a többi belvárosi kerület is pedzegetni kezdte a lakossági parkolás szigorítását, de kivárták az idei önkormányzati választást. Az előkészületeket azonban a legtöbb helyen megtették, hiszen az idén ősszel az új testületek alig kezdték el a közös munkát, máris egyre-másra szabják át a helyi parkolási rendeleteiket. Az indoklás szinte mindenütt a józsefvárosihoz hasonlatos érveket sorol fel a túlparkolástól, a zöld iránti igény növekedésén át az alternatív közlekedési módok elterjedéséig. Mindenütt forgalomszabályozási eszközként tekintenek a tarifaemelésre, a várható bevételnövekedésről jóval kevesebb szó esik, bár legkevesebb százmilliós tételekről beszélhetünk.

Az új testületek közül elsőként a III. kerület lépett, amely már most év közben, november 18-től bevezette az új szabályozást. A fizetős zónák kiterjesztésén túl döntöttek a lakossági várakozási engedélyek díjemeléséről is, ami kissé egyedülálló egy olyan kerületben, amelynek peremén azért még jócskán akadnak ingyenes övezetek. Az emelés az enyhébbek közé tartozik, hiszen az első autó után továbbra is csak a 2540 forintos regisztrációs díjat kell fizetni – ahogy másutt úgy itt is jóval olcsóbb, ha online platformon igénylik a kártyát. A második jármű után ezenfelül 10 ezer forint úgynevezett „kedvezménydíjat." A rendeletben külön díjtételek vonatkoznak a bérlőkre és a kerületi alkalmazottakra. Ezenfelül akárcsak más kerületekben itt is létezik gyermekszállítási, egészségügyi és gazdálkodói kedvezmény.

A polgármestert váltó Zugló se várt sokáig. A hangsúlyozottan első lépésként bevezetett áremelés nagyon moderált. Az első és a második autó után is 6000 forintot kell fizetni, ami a lakhely zónájában biztosít ingyenes parkolást, míg az egész kerületre kiterjedő várakozási engedély árát 30 ezer forintban határozták meg, de még ezekből is lehet kedvezményt kérni. Az új szabályozás jövő januártól lép életbe.

További négy kerület szintén 2025 januárjától emeli a tarifát. Nem voltak szemérmesek. A XIII. kerület az elmúlt években már előkészítette a terepet, hiszen a második autó parkolása miatt már eddig is mélyen a zsebükbe kellett nyúlniuk a kerületieknek, hiszen az adott zónában érvényes parkolási díj 200-szorosa volt az éves tarifa. (Ebből megközelítőleg 100 milliós bevételük van csak az idén.) Az első autó azonban csekély regisztrációs díj ellenében álldogálhatott az utcán. Nem így jövőre, amikortól 5000 forintra – online fizetés esetén csak 1500-ra – emelt adminisztrációs költség mellett zónától függően 15-22,5-30 ezer forintot kell perkálni évente. Még drasztikusabb az emelés az újonnan átadott lakásba költözőknek, mondván ők igénybe vehetik az épületen belüli mélygarázst, így nekik 60-90-120 ezer forint az éves tarifa zónától függően. (Józsefvárosban 2023 óta az újonnan épült lakásba költözők egyáltalán nem kérhetnek lakossági kedvezményes engedélyt.) A XIII. kerület a parkolási nyomás csökkenését, a levegőminőség javulását, a közterületek új módon való hasznosításának lehetőségét várja a módosítástól.

A VI. és a VII. kerületben előzmény nélkül emeltek a tarifákon. A korábbi jelképes regisztrációs díj után Terézvárosban jövő januártól az első autó után 36 ezer, a második után 72 ezerre ugrik a díj. Párizsra kacsintva – erről beszélt korábban VI. kerületi Soproni Tamás polgármester – kiszorítanák a kerületből a SUV-okat. Tiltás helyett első körben pénzügyi korláttal: a 2 tonna feletti autók után normál díj kétszeresét kérik. Erzsébetvárosban 38200 forintba kerül az első autó utcai parkoltatása, míg a másodiké 74200 forintot kóstál. Nagycsaládos, nyugdíjas kedvezmények persze mind három kerületben vannak.

Ferencvárosban kiszámolták, hogy lakossági engedély nélkül a legdrágább zónában egy évben kétmillió forintnál is többet kellene fizetni az utcai parkolásért, de még a kerületi parkolóházakban is 300-900 ezer forint körül van az éves díj. Így nagyon is kedvezőnek tartják, hogy a kerületiek egységesen évi 20 ezer forintért válthatják meg jövőre a várakozási engedélyüket az első autóra. A másodikért viszont zónától függően 50 ezertől egészen 150 ezerig terjed a tarifa. Az előterjesztésből az is kiderül, hogy a tavaly 9861 engedélyt adtak ki 8273 helyre. Egy emberközpontú városban ez szerintük nem fenntartható. Az önkormányzat arra számít, hogy a kiadott lakossági várakozási engedélyek és ezzel együtt az utcán parkoló gépjárművek száma néhány százzal csökkenni fog. Azt is hozzáteszik, hogy a gépjárműadó évek óta nem az önkormányzatokhoz, hanem a központi költségvetéshez folyik be, miközben az utak karbantartása továbbra is a helyhatóságok feladata. Az önkormányzatnak egyéb forrásokból kell fedeznie az autók okozta amortizáció és környezetszennyezés költségeit.

A többi városrésztől kissé elmaradva egyelőre csak tervezi a lakossági parkolás újraszabályozását az I., a II. és a XII. kerület. Ezekben egyelőre csak a 2000 forintos regisztrációs díjat kell állni az első autó után. A második kocsi esetében különböző mértékben, de jóval többet kell fizetni.

Nem változtatna viszont a XI. kerület. Újbuda – Józsefvárost egy évvel lekörözve, de jóval szerényebb emelést hajtott végre még 2022-ben. Az első autó után 12 ezer forintot, a második után 24 ezret kell fizetni és ezen egyelőre nem is akarnak változtatni.

Dedikált helyek helyieknek

A belvárosi parkolási reform részeként elsőként Terézvárosban alakítottak ki kizárólagos lakossági parkolóhelyeket Budapesten. A kijelölt utcaszakaszokat délután 18 óra és reggel 7 óra között csak a kerületi parkolási engedéllyel rendelkezők használhatják. A 2024-re az összes VI. kerületi parkolóhely 30 százalékát ezek teszik ki. Bár az V. kerület már 2020-ban tervezte a kizárólagos lakossági zónák létrehozását, csak 2022-ben kapott rá engedélyt a fővárostól. Azóta két körben bővítették a helyek számát, jelenleg 1126 darab van belőle a belvárosban. Az elsők között ébredt a XIII. kerület is. Az első dedikált lakossági helyeket 2022-ben jelölték ki Újlipótvárosban, ahol mára az összes parkoló 30 százalékát – összesen 1905-öt – ezek teszik ki. Józsefvárosban 2023 nyarától hoznak létre ilyen zónákat, hasonló arányban. A szomszédvár IX. kerületben 2023 februárjától két övezet 4351 parkolóhelyéből 1205 kizárólagos lakossági várakozóhelyként működik.

A II. kerületben tavaly kezdték el ezek kialakítását. Jelenleg 250 kizárólagos várakozási hely van a kerületben, de még az idén száznál is több új hellyel bővítenék. A XI. kerület idén tavasszal kísérleti jelleggel indította el a programot Albertfalván és Sas hegyen. A kezdeti tapasztalatok rendkívül jók, így most vizsgálják hasonló zónák kialakítását Gazdagréten, Sasadon, illetve Kelenvölgy egyes részein. Az I. kerületben a Logodi utcában júniustól létezik pilot jelleggel kizárólagos lakossági parkolózóna.