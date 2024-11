- Tuzson Bence szerint a következő időszakban jelentősen nő a bíróságokon dolgozók illetménye

Kúria;bírák;béremelés;igazságügyi reform;Országos Bírósági Hivatal;Országos Bírói Tanács;Tuzson Bence;

2024-11-22 12:19:00 CET

Létrejött a megállapodás az Országos Bírósági Hivatal (OBH), az Országos Bírói Tanács (OBT) és a Kúria vezetőivel, jelentette be Tuzson Bence pénteki, budapesti sajtótájékoztatóján. Az igazságügyi miniszter hozzátette: a következő időszakban a hatékonyság növelése érdekében változtatásokat hajtanak végre a bírósági szervezet működésében, és jelentősen nő a bíróságokon dolgozók illetménye.

Mint arról beszámoltunk, a legszűkebb többséggel ugyan, de a Gyulára kihelyezett szerdai ülésén megszavazta az OBT az Igazságügyi Minisztérium (IM) négyoldalú megállapodás megkötésére vonatkozó kezdeményezését, amely a bírói bérek régóta szorgalmazott emelését a kormány igazságszolgáltatási „reformjának” támogatásától teszi függővé. A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) közleményben tiltakozott a megállapodás ellen, mondván: „az jelentősen eltér az OBT és az OBT illetményemelési javaslatától”, így visszalépést jelent.

Tuzson Bence hangsúlyozta: a változtatások célja, hogy hatékonyabbá váljon a bíróságok működése, a magyar emberek a bíróságokon hatékony és méltányos ügyintézést tapasztaljanak, és gyorsan legyen döntés az ügyükben. Azt közölte, hogy a megállapodás tartalmaz illetményemelést is: három lépésben, 2025, 2026 és 2027 januárjában emelik a jövedelmeket.

Ennek nyomán a bírák jövedelme 48 százalékkal fog növekedni, a bírósági titkároké és fogalmazóké átlagosan 82 százalékkal, az egyéb bírósági alkalmazottaké pedig 100 százalékkal. Így egy átlagos bírói jövedelem el fogja érni a bruttó 2 millió 250 ezer forintot, míg a titkárok és fogalmazók átlagos jövedelme bruttó 1 millió 125 ezer, a tisztviselőké pedig bruttó 850 ezer forintra nő.

Tuzson Bence közölte azt is, megállapodás született a bíróságokon végrehajtandó szervezeti változtatásokról is, amelyek a terveik szerint gyorsítani fogják a bíróságok működését és segítik az ügyek egyenletesebb elosztását. Azt mondta, ennek részeként "erősíteni fogják" az online jelenlétet, hogy ne kelljen mindenkinek elmennie a bíróságra a tárgyalásra, azon az ügyfél, ügyvéd is részt vehessen online.

Megváltoztatják a cégeljárásra vonatkozó szabályokat is. A miniszter kifejtette: a cégeljárás jelentős részben közigazgatási eljárássá válhat, bevezethető az automatikus döntéshozatal, ami nem igényli feltétlenül az emberi közreműködést, így az ügyfél az ügyvédi irodából már a bejegyző végzéssel távozhat. A változtatások zömére azonban még várni kell, azok ugyanis az illetményemelést leszámítva csak 2026 januárjától lépnek életbe.