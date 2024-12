Nem független az ítélkezés?

"Fontos minden vezetőnél, aki a kinevezési jogkörömbe tartozik, hogy egy közös irányba vigye a bírósági szervezetet. Ehhez az kell, hogy az egyes egységekben dolgozók tudják ezt és meg is jelenítsék a bírói kar előtt. A központosítás és az igazgatási modellváltás is ezért van" - mondta Handó Tünde december közepén egy vezetői posztra pályázó bíró meghallgatásán. Az Országos Bírósági Hivatal elnökének céljairól, eljárásmódjáról és személyiségéről is sokat elárulhat a jegyzőkönyv, a lapunknak nyilatkozó bírók pedig csak még siralmasabb képet festettek, főként amikor kimondták: szó sincs itt már független ítélkezésről.