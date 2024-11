- „Időben szóltam, hogy elmebeteg” – Gulyás Gergely beszólt Magyar Péternek

hangfelvétel;Orbán Viktor;Gulyás Gergely;elmebeteg;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-11-22 12:59:00 CET

Kedves Ápolók! Időben szóltam, hogy elmebeteg – írta Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a Facebook-oldalán, válaszul Magyar Péternek.

A Tisza Párt elnöke pénteken reggel, a róla kiszivárgott újabb hangfelvételre reagálva arról írt, hogy miközben „három centi hótól a fél országban leállt a vasúti közlekedés és már a MÁV jegyvásárló rendszere is, aközben Ali baba és a rablói érdemi kormányzás, a megélhetési válság kezelése, a közlekedés, az oktatás és az egészségügy megmentése helyett inkább a bűncselekménnyel megszerzett, manipulált magánbeszélgetéssel fárasztják a magyar embereket.”

Magyar a posztjában reagált arra is, hogy Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth Rádióban az állítólagosan róla készült korábbi hangfelvételekből idézett, noha a politikus nevét egyszer sem mondta ki. Magyar „öltönyös Döbröginek” és „Temuról rendelt Al Capone-nak” is nevezte a miniszterelnököt, bejegyzése végén pedig eltitkolt gyermekről is írt Orbánnak.

Gulyás Gergely beszólására Magyar Péter kommentben egy régi gyerekdal szövegével válaszolt: „lánc, lánc, eszterlánc, eszterlánci cérna; cérna volna selyem volna, mégis kifordulna.”