- Magyar Péter: Nem hagyjuk, hogy lehúzzanak minket a közéleti mocsárba

Orbán Viktor;országjárás;Kisvárda;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-11-22 17:37:00 CET

Egyre többen érzik, hogy érdemes a közéletben dolgozni, egyre több „Ludas Matyik” vannak itt Kelet-Magyarországon és máshol is, ahol magyarok élnek – jelentette ki Magyar Péter őszi országjárásának pénteki kisvárdai állomásán, vagy ahogy mondta „Sesztákfalván, a kelet Felcsútján” egy helyi hotel zsúfolásig telt éttermében. A Facebookon élőben közvetített rendezvényen a Tisza Párt elnöke reagált Orbán Viktornak a Kossuth Rádióban szokásos péntek reggeli szereplésére, mert szerinte a fideszesek is érzékelik, hogy alapvetően változott meg minden az országban.

Kiszabadult a szellem a palackból vagy a fogkrém a tubusból, de „a magtárak védőszentje, a Kelet Maradonája” fél, ugyanis kirakott a Facebook-oldalára rólam egy lejárató videót, majd a közrádióban azt mondta, hogy szomorú, Magyarországon árad a gyűlölet, az erőszak, a megosztottság, egymás nem tisztelete, közben bejátszották a képemet. Azonban van neki egy rossz hírem. Attól mert valaki felvesz egy számmal kisebb öltönyt, és joviálisan kezd el beszélni, mégis csak egy Temuról rendelt Al Capone, Ali baba, a rabló marad, aki a saját népét lopja meg, vesz repteret a vejének, családjának – mondta Magyar Péter.

Az ellenzék vezető politikusa leszögezte, bármit is tesznek, legkésőbb 2026-tól magyarok millióival visszaveszik a hazát, eltakarítják a romokat, például a kisvárdai vagy a diósgyőri várnál. – Nem fogjuk hagyni, hogy ők lehúzzanak minket a közéleti mocsárba. Túl sokan vagyunk már. A nyilvánosság és a beszélgetés a legnagyobb fegyverünk – mondta a híveinek, akiket arra kért, hogy beszéljenek mindenkivel. Azoknak pedig, akik még ma is félnek, azt üzente ismét, hogy ne féljenek, de semmiképpen se aggódjanak, és ha jön a választás, ha jön 2026-ban, húzzák be az x-et, mert nem kell mindenkinek eljönni, elég ha szavaz rájuk, amikor kell.

Magyar Péter arról is beszélt, hogy teljesen másfajta országot szeretnének építeni. Hangsúlyozta, hogy a gazdasági helyzet is sokkal rosszabb, mint tavasszal volt, és egyre több ember látja a fényt az alagút végén. – Volt ma a miniszterelnöknek egy találó mondata, hogy az éjszaka mindig a hajnal előtti időpontokban a legsötétebb. Ez aztán találó kifejezés, valóban, mert vége van! Lehet még utóvédharcokat folyatni, mint a kommunisták egykor, vagyont kimenteni, de a 20 éves gyurcsányi-orbáni időszaknak vége van! Az erkölcsi, a jogi, és a politikai válság mellett itt van a megélhetési válság, egyre nehezebben élnek az emberek, haldoklik a magyar vidék – tette hozzá a pártelnök, aki a jövőbeni kormány legnagyobb feladatának a vidék megmentését tartja, mert anélkül nincs magyar jövő.