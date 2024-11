- Úgy tűnik, sérült Orbán Balázs számítógépének a szuverenitása, a tézisfüzete legalábbis nem az övén készült

ellentmondások;doktori disszertáció;Orbán Balázs;tézisek;

2024-11-22 21:23:00 CET

Úgy tűnik, sérült Orbán Balázs számítógépének a szuverenitása, ezt sejteti legalábbis, hogy a doktori disszertációjának az állításait összefoglaló tézisfüzet magyar és angol nyelvű változatának is egy politológus, Árpási Botond Gergely számítógépén készült – derül ki Rácz András Oroszország-szakértő péntek esti Facebook-posztjából.

E szerint a tézisfüzetet rejtő .pdf tulajdonságaira kattintva látszik, hogy az anyag szerzője Árpási Botond Gergely, aki politikai tanácsadóként dolgozott a Miniszterelnöki Kabinetirodán, 2023-ban pedig Orbán Balázs a főnöke lehetett. Rácz András szerint a szerzőségre két magyarázat van, az egyik, hogy Orbán Balázsnak a Miniszterelnöki Kabinetirodán nincs működő számítógépe, ezért megkérte a kollégáját, hadd üljön oda az övéhez dolgozni, a másik , hogy a tézisfüzetet nem Orbán Balázs, hanem Árpási Botond Gergely írta, illetve szerkesztette a saját számítógépen, legalább részben. (A Redditen eközben arra is felhívják a figyelmet, lehet, hogy Orbán Balázs, a politikai tanácsadója által létrehozott sablonba írta a tézisfüzetet, de egyetemi oktatók esetében sem jellemző, hogy valaki maga formázza a publikációit, inkább kiadja másnak. Abban legalábbis semmi meglepő sincs, hogy beosztott van feltüntetve a .pdf szerzőjeként.)

Orbán Balázs egyébként nemzeti szuverenitásból doktorál, amely miatt témát is változtatott az abszolutóriumához képest, ráadásul úgy, hogy Rácz András szerint szuverenitás kérdéseivel nem is foglalkozott kitartóan, a témában egy cikke van, amelyet közösen írt Árpási Botond Gergellyel. A miniszterelnök politikai igazgatójának a doktorija egyébként két okból is feltűnést kelt. Az egyik, hogy az ELTE doktori tanácsában ketten is a védésre bocsátás ellen szavaztak. A másik, hogy Orbán Balázs elég ambivalens viszonyban a szuverenitással. Még Orbán Viktor is félreérthetőnek és hibának nevezte a kijelentéseit arról, hogy 1956 hőseinek nem kellett volna felvenniük a harcot a bevonuló szovjetekkel. – Minden országnak megvan a joga, hogy saját maga döntse el a saját sorsát, a vezetők vállalják a felelősséget. De pont '56-ból kiindulva mi valószínűleg nem csináltuk volna azt, amit Volodimir Zelenszkij elnök csinált két és fél évvel ezelőtt, mert felelőtlenség, mert látszik, hogy belevitte egy háborús védekezésbe az országát, ennyi ember halt meg, ennyi területet vesztett, mondom még egyszer, az ő joguk, szuverén döntésük, megtehették. De ha minket megkérdeztek volna, akkor mi nem tanácsoltuk volna. Miért? Azért, mert '56-ban az lett, ami lett. Mert megtanultuk, hogy itt óvatosnak kell lenni, és óvatosan kell bánni a nagyon értékes magyar életekkel. Azokat nem lehet csak úgy odadobni mások elé – mondta a Mandinernek adott interjújában. Később aztán bocsánatot kért, de nem mindenért.