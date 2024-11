- Donald Trump felhívta Orbán Viktort, aki éppen a román kormányfővel ebédelt

Románia;Orbán Viktor;telefonbeszélgetés;Donald Trump;Marcel Ciolacu;

2024-11-22 20:08:00 CET

Eredményes találkozóm volt ma Marcel Ciolacu román miniszterelnökkel, ebédünk végén pedig még Donald Trump elnök úr is felhívott minket – posztolta az X-en Orbán Viktor, aki szerint a budapesti tárgyaláson fontos lépést tette Románia schengeni tagsága felé. Arra, hogy miről váltottak szót Donald Trumppal, a magyar miniszterelnök nem tért ki.

A november 5-i amerikai elnökválasztáson a magyar kormányfő nem csupán „szurkolt” Donald Trumpnak, de gyakorlatilag kampányolt is mellette. A volt és most már leendő elnök fogadta is őr floridai birtokán, s Orbán már a választás részeredmények ismeretében gratulált neki, Trump pedig később fel is hívta őt. A miniszterelnök, aki arról is nyilatkozott, hogy számos tervük van Donald Trumppal, amit végre tudnak hajtani, egy osztrák televíziónak adott interjúban azt is kimondta, hogy az Egyesült Államok elnökével karöltve meg akarja változtatni az európai politikát.

Orbán Viktor a román kollégájával Marcel Ciolacuval folytatott tárgyalást követő sajtónyilatkozatában azt közölte, hogy az Európai Unió tagállamainak belügyminiszterei december 12-én szavaznak Brüsszelben arról a magyar előterjesztésről, amely Románia és Bulgária schengeni csatlakozásáról szól.

A magyar kormányfő saját eredményeként is tálalta ezt, felidézve, hogy korábbi bukaresti tárgyalásán ő maga szorgalmazta a schengeni csatlakozás felgyorsítását, amikor hazánk tölti be az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét. Pénteken Budapesten Ausztria, Bulgária, Magyarország és Románia belügyminiszterei is tárgyaltak ugyanerről.