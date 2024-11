- Győző nem veszíthet

eutanázia;

2024-11-24 13:52:00 CET

Elvétve tegeződöm élemedett korú emberrel, de Győző nem viseli jól, ha nem tegezik vissza. Legalábbis hatásosan eljátssza, hogy nem tűr ellentmondást. Az ötödik felszólításra engedelmeskedem: „Szervusz, kérlek!” Alanyom már a telefonban is közvetlennek bizonyult, mintha legalábbis régi ismerősök volnánk (persze Népszava-olvasóként elmélyült a Visszhangban is.) Egy korábbi riportunk apropóján keresett meg bennünket, amely Rózsika néni mezőkövesdi idősotthonból való kiszabadításáról szólt: ő bizony be sem ment a bentlakásos intézménybe, mondta, így nem kellett kiszabadítani.

Büszke rá, hogy 89 évesen ott élhet, ahová 1978-ban költözött a feleségével.

Néhai civil érdekvédelmi évtizedeivel is felkeltette az érdeklődésemet. A civil érdekvédelem – ahol történelmileg a civilség és az érdekvédelem alatt is bizonytalan a talaj – kardinális kérdés.

Csillagos ház lakói

Győző egy tömött asztalnyi újságkivágással fogad. Fotóriporterünk a sokadik beállításban kapja le egyikkel-másikkal. A békés portrézáshoz azonban egy idő után meg kell állítani. Tessék picit nyugton, ha lehet, ösztökéljük, kevés sikerrel: házigazdánk előadó-művészete rendre lebírja a komolyságát. Másodpercek után grimaszra vált mindig. Miért legyen az élet keserű, ha mókás is lehet? Pedig aki átélte a huszadik század kétharmadát és egyötödöt a mostaniból, annak lehetnek, vannak dermesztő fejezetek az életében. Győző sem kivétel.

„Akkor kezdjük az elején: születtem 1935-ben, Budapesten... – nevet nagyot, érzékeltetve, hogy ma ez itt nem lesz egy rövidfilm. – Nem vagy szomjas? – készül a mesélésre, és belekortyol az akkurátusan kihelyezett csészébe. – A nagyszüleim zsidók voltak, Léderberger Ignác és Monderer Róza. Németországból települtek át a cseh–lengyel–német hármas határ vidékéről. Magyarországon ismerkedtek meg. 1902-ben Henrik, 1907-ben Károly fiuk született meg, aztán 1909-ben Aranka, az anyám. Megismerkedett apámmal, aki törvénytelen fiú volt. Székelyudvarhely mellől (Bögöz nevű településről – a szerk.) Bögözi Anna nagy­anyám idejött szolgálni egy pesti ügyvédhez, aki megcsinálta apámat. Apám hol itt nevelkedett, hol ott. Szakmailag kitanult, Weisbrot Imréhez került, műszerész lett és kötőmester. Amikor megszülettem, zsidó lettem. Egy-másfél év múlva jelentkezett a »hitlerség«, ezért azt mondták a nagyszüleim, kereszteljünk meg engem.

Jött a zsidóüldözés, mi a XIII. kerületi Szent László út 13. szám alatti csillagos házba kerültünk. Apám szocdem volt, titokban német egyenruhában mentett, akit tudott.

Mivel a házmesternek nyilasnak tetszett lenni, ezért ott álltak egymással szemben apámmal, felfegyverkezve. A második emeleti gangról figyeltem. Az lett a vége, hogy engem kimenekített apám Henrik bácsihoz. Anyám varrónő volt, Wiener Neustadt mellé vitték, ahol trénben szolgált, ami hadtápos lovas szekereket jelent. Később idehaza valaki a házban elszólta magát, hogy »Na, elég volt a zsidókból!«. Elvittek minket Pozsony környékére. 1943-at írtuk. Nyolcan megszöktünk, hárman értünk haza. Nyolcéves voltam, apró termetű, befértem egy ládába. Apám a Sztár Kötöttárú- és Szövöttárúgyárban dolgozott a Petneházy utca 86–88.-ban. Itt átalakítottak három irodát három kibombázott házaspárnak, így nekünk is. Az államosítás után a zsidó tulajdonosok disszidáltak, Argentínába, ha jól tudom.”