- Nem engedték be Magyar Pétert a nyírszőlősi gyermekotthonba

országjárás;gyermekotthon;Magyar Péter;

2024-11-23 15:53:00 CET

A nyírszőlősi gyermekotthon volt Magyar Péter következő állomása országjárásán. Ajándékokkal is készült az ott élő gyerekeknek, azonban nem engedték be az intézménybe - derül ki a Tisza Párt elnökének videós bejelentkezéséből.

Mint mondta, azért látogatott ide, mert arról tájékoztatták, hogy bár fizikailag az épület állapota rendben van, az intézményt súlyos szakemberhiány sújtja, az engedélyezett 22-höz képest több mint 30 gyermeket kell ellátnia a kisszámú alkalmazottnak. Az éjszakai feladatokat pedig néha el se tudják látni. Ezekről szeretett volna beszélni az itt dolgozókkal, továbbá néhány egyéb szakmai kérdésről. A bejáratnál tovább azonban nem jutott. Indoklásul azt kapta, hogy azért nem engedik be, mert a gyermekvédelmi főigazgató, Cséplőné Gönczi Veronika nem tartózkodik ott, és csak akkor tudják fogadni, ha ő is ott van. Magyar Péter emlékeztetett, ő az, aki Miskolcon illegálisan, Magyar Péter szerint fideszes aktivistája segítségével felvette a beszélgetésüket, majd abból néhány részletet kivágva igyekezett őt lejáratni, ahhoz pedig nem volt bátorsága, hogy a teljes beszélgetést lehozza. Abból ugyanis kiderül – állítja –, milyen stílusban beszélt a borsodi gyerekekről, illetve, hogy relativizálta a pedofil bűncselekményeket is. Mellesleg gyermekvédelemben soha nem dolgozott korábban.

Magyar Péter megüzente a főigazgatónak, hogy a jogszabály nem azt írja elő, hogy az ő idejének megfelelően jöhessen be egy európai parlamenti képviselő az intézménybe, bejelentés nélkül is betekintést kell kapjon és kérdéseket tehet fel. A Tisza Párt elnöke felidézte, hogy egyébként egyeztettek időpontot tegnapra, amit Cséplőné Gönczi Veronika aztán indoklás nélkül lemondott. Megjegyezte, amúgy nem is vele akar beszélni, a miskolci intézményről se tudott az égvilágon semmit, azt se tudta, merre van a bejárat és a kijárat.

Az ajándékokat végül otthagyták az ajtó előtt azzal, hogy adják át a gyerekeknek. Reményét fejezte ki, hogy Cséplőné Gönczi Veronika mihamarabb távozik a posztjáról.

Az eset után a Tisza Párt közleményt juttatott el az MTI-hez. Ebben azt írta: A Tisza Párt azt követeli, hogy a Belügyminisztérium (BM) és a gyermekvédelem vezetője hagyjanak fel a jogellenes eljárásukkal és ne akadályozzák a Tisza Párt vezetőjét abban, hogy bemutassa a magyar embereknek a gyermekvédelem valódi állapotát, az ott tapasztalható szabálytalanságokat. „Magyar Péter, ahogy eddig is, úgy a jövőbeni intézménylátogatások során is betartja a hatályos jogszabályokat és tiszteletben tartja a dolgozók és gyermekek személyiségi jogait” - fogalmaztak.

Magyar Péter elmondta még azt is, hogy Miskolcon a Tisza Párt önkéntesei, aktivistái és vállalkozók segítségével felújítják azt a vizesblokkot, amit a kormánynak kellett volna már rég megtennie. Információi szerint Debrecenben a Fidesz provokációra és rendbontásra készül a látogatásuk alkalmával. Egy debreceni idősotthonhoz provokátorokat hívtak, este pedig tojással akarják megdobálni a tiszásokat. Magyar Péter ezért megüzente, hogy sem a tojástól, sem a trágárkodástól nem félnek, Orbán Viktort pedig felszólította, hogy hívja vissza a csahosait a Lendvay utcába, a Karmelitába, vagy akár a hatvanpusztai Orbán-birtokra.