- Magyar Péter: Mi vagyunk többen!

Fidesz;Nyíregyháza;tömeg;országjárás;Rost Andrea;Kovács Ferenc;Magyar Péter;

2024-11-22 22:37:00 CET

Árad a Tisza – zúgott Nyíregyházán a a polgármesteri hivatal előtt, a Kossuth téren, ahol Magyar Péter országjárásának péntek esti rendezvényén zsúfolásig megtöltötték a teret a Tisza Párt híve, és akárcsak a júniusi EP-választás előtt, a hidegben, jeges szélben is piros-fehér-zöld zászlóerdő fogadta a politikust. Kovács Ferenc polgármestert meg is szólította, mert a fideszes városvezető még térítés ellenében sem volt hajlandó fedett helyiséget biztosítani nekik.

– Kovács Ferenc polgármester szégyellje magát. Itt ma, valahol Európában előfordulhat, hogy a legnagyobb ellenzéki párt, a legerősebb magyart párt rendezvényét ellehetetlenítik, de mi mégis itt vagyok, hóban, hidegben. Szégyellje magát Papp László is, ugyanezt üzenem Debrecen polgármesterének. Oda szombaton megyünk, ott leszünk – fogalmazott, majd egy 2006-ból ismerős skandálással üzent vele együtt a tömeg Nyíregyháza első emberének: „Táncolj, Feri, búcsúbuli”. A hidegben többen azt is kiáltották, hogy „nem fázunk, nem félünk”, majd magát Kovács Ferencet is hívták, hogy jöjjön le, mert valóban jó a buli.

Magyar Péter beszédében elmondta amit országjárásának más állomásain is, de talán most először hangzott el tőle nyilvános rendezvényen: „Mi vagyunk többen! Napról napra többen vagyunk, ezért rettegnek a Karmelita fura urai.” Megjegyezte, hogy 14 éve soha nem nem fordult elő, hogy a Fidesz, az állampárt előtt vezessen egy másik párt. – Sok mindent elvettek tőlünk, de a reményt és a hitet nem tudják elvenni. Nekünk magyaroknak sok álmunk van, így hogy együtt éljünk egy olyan országban, ahol nem a megosztottságé, nem a gyűlöletkeltésé a főszerep, ahol megfogjuk egymás kezét, és bízhatunk egymásban. Bárhogyan is ármánykodnak, igazságos és őszinte Magyarországot akarunk építeni, ahol a becsület és a szorgalom a fő.

Magyar Péter leszögezte, ha a Tisza Párt legkésőbb 2026 áprilisától átveszi a kormányzást, azon túl, hogy egy hónapon belül belépünk a Európai Ügyészségbe és hazahozzuk a sok ezer milliárd forint uniós forrást, az országnak kiszámítható gazdaságpolitikája lesz. Mint kifejtette, Magyarország évente 4 ezer milliárd forintot költ csak az államadóság kamataira, ezt a negyedére akarja levinni. Azután nem a jelenlegi, bázisszemléletű költségvetési struktúra lesz, mert „fenekestül kell felforgatni ezt az országot, de megtartani mindent, ami jó”. A Tisza Párt nyíregyházi rendezvényén Rost Andrea operaénekesnő a változás csodájáról, a biztonságos, kiszámítható jövőről, Gerzsenyi Gabriella EP-képviselő pedig a szeretet, a remény visszahozataláról beszélt, s arról, amit nagymamája tanácsolt neki: „Úgy csináld, hogy jó legyen!”