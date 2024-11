- A NATO-főtitkár elrepült az Egyesült Államokba találkozni Donald Trumppal

NATO;Egyesült Államok;Mark Rutte;Donald Trump;

Mark Rutte NATO-főtitkár pénteken először találkozott Donald Trumppal azóta, hogy a hónap elején megválasztották amerikai elnöknek – jelentette be a transzatlanti katonai szövetség szóvivője szombaton. Farah Dakhlallah rövid nyilatkozata szerint a floridai Palm Beachben lezajlott találkozón a felek a szövetség előtt álló globális biztonsági kérdéseket vitatták meg. A NATO honlapjára fölkerült információk szerint Mark Rutte és kísérete találkozott Mike Waltz kongresszusi képviselővel is, aki Donald Trump nemzetbiztonsági tanácsadója lesz, valamint a megválasztott elnök nemzetbiztonsági csapatának más tagjaival is.

Mark Rutte már korábban, november 7-én, Donald Trump megválasztása után két nappal jelezte, hogy találkozni akar a 2025. január 20-án hivatalba lépő elnökkel, hogy tárgyaljon vele Észak-Korea belépéséről az orosz-ukrán háborúba.

Mark Ruttét, aki október óta vezeti a NATO-t, széles körben az egyik olyan európai vezetőként tartják számon, aki jó munkakapcsolatot alakított ki Donald Trumppal a régi-új elnök első hivatala ideje alatt, vagyis 2017-2021 között. Akkor Donald Trump elég agresszíven gyakorolt nyomást a többi NATO-tagországra, legutóbb 2024. február 10-én még azzal fenyegette az Egyesült Államok szövetségeseit a NATO-ban, hogy rájuk uszítja Oroszországot, ha nem teljesítik a pénzügyi kötelességüket. Ez azt az elvárást jelenti, hogy minden NATO-tagországnak évente a GDP-je legalább 2 százalékát hadi kiadásokra kell fordítania. Ezt a NATO-tagországok többsége már teljesíti – 2024-ben Lengyelország áll az élen 4,12 százalékkal, Észtország a második 3,43 százaléákkal, az Egyesült Államok csak a harmadik 3,38 százalékkal –, Donald Trump fenyegetőzése pedig azért is keményen kivágta a biztosítékot, mert a volt amerikai elnök azt sugallta, hogy az Egyesült Államok megszegné az észak-atlanti szerződésből fakadó kötelezettségét, vagyis hogy a NATO-tagországok mindegyike a másik segítségére siet támadás esetén.