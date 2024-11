- Több ezer ember várta Magyar Pétert Debrecenben

Debrecen;Tóth Imre;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-11-24 01:45:00 CET

A hideg ellenére jókora, szemlátomást több ezer fős tömeg fogadta szombat este Debrecenben az országjáró Magyar Pétert - derül ki a Tisza Párt elnökének videóbejelentkezéséből.

Beszéde elején Magyar Péter a debreceni fideszes polgármesternek, Papp Lászlónak üzent, ugyanis hogyan-hogyan nem, az ország második legnagyobb városában egyetlen egy beltéri csarnokot sem tudtak a Tisza Párt és szimpatizánsai számára biztosítani. „Polgármester úr, hall minket? Papp Laci, legyél bátor, gyere ki a hóra! Itt várunk” - mondta Magyar Péter, köszöntve a jelenlévőket, mint fogalmazott, a Fidesz „egykori” fővárosában. Ezt követően színpadra szólított a debreceni illetőségű humoristát, Tóth Imre Brutit, aki júniusban még a Magyar Kétfarkú Kutya Párt színeiben politizált, mostanában viszont már inkább a Tisza Párt rendezvényein tűnik fel.

Ő elmondta, hogy „a debreceni néplélek nem olyan, hogy kijön mindig tüntizni, főleg mínusz 1-2- fokban”, ehhez képest most meglehetősen szép számmal jelentek meg emberek. A humorista szerint a Tisza erősödését onnan lehet látni, hogy a Fidesz „pániküzemmódba” kapcsolt, „őrjöngenek” a kormányzati propagandisták. Példaként felidézte a TV2 Tények adását, amikor is Magyar Péter nemi szervéről, és azt is közölte, nem is humoristaként jött el, hanem debreceni civilként, aki 54 éve Debrecenben él, ott született, és bár azzal számolt, hogy Debrecenben is fog meghalni, az jutott eszébe, hogy a halála lehet jóval hamarabb érkezne el az itteni akkumulátorgyárnak köszönhetően. Jelezte azt is, hogy erről az Orbán-kormány valamiért elfelejtette nemzeti konzultáció formájában megkérdezni a debrecenieket. Kitért a Debrecenbe telepített vendégmunkásokról is, felhozva, hogy velük akár minden egyes debreceni választást el is dönthetnek. „Hazaárulóók!” - skandálta közben a tömeg. Papp László debreceni polgármester szerinte a Fidesz érdekeit választotta a debreceniek érdekei helyett, parancsot teljesít és valójában pontosan tudja, hogy a debrecenieknek nem érdeke az, ami történik.

Bruti után Magyar Péter a színpadra visszatérve megígérte, hogy a Tisza kormányra kerülése esetén környezetvédelmi minisztériumot állít fel és megerősíti a környezetvédelmi szakhatóságot. Ezek valódi szakembereket fognak foglalkoztatni, akik kemény ellenőrzéseket fognak végezni és minden környezetvédelmi, illetve egészségügyi határértéket be fognak tartatni.