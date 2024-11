- Hiába állították le a Tündérhegyi Pszichiátria épületének a bontását, a tulajdonosok menthetetlenre veszélytelenítették

pszichiátria;XII. kerület;újjáépítés;épületbontás;leállítás;Kovács Gergely;

2024-11-24 15:24:00 CET

„Sajnos az alatt a másfél nap alatt, mire sikerült leállíttatni a bontást, az épületet már annyira szétbarmolta a tulajdonos, hogy az igazságügyi szakértő arra jutott, ebben a formájában már menthetetlen, így csak a bontás marad” – írta Facebook-oldalán Kovács Gergely az egykori Tündérhegyi Pszichiátria épületének védettsége ellen gyakorlatilag lerombolt épületéről. A XII. kerület polgármestere, hivatalba lépésének tizenegyedik napján már azt posztolta, hogy a tulajdonos fogja magát és épp elbontja tök jogszerűtlenül, hogy felépíthesse a „hülye” lakóparkját.

Kovács Gergely egy nappal később már arról írt, hogy kiküldték a kormányhivatalt a rendőrséggel, és a hatóságok leállíttatták a Tündérhegyi Pszichiátria épületének bontási munkálatait, illetve kötelezték a tulajdonost az általa okozott életveszélyes állapot elhárítására. A most közzétett képek tanúsága szerint azonban gyakorlatilag rommá veszélytelenítették az ingatlant.

A teljes bontás szükségességét a Hegyvidék kutyapárti polgármestere most kényszerűen elismerte, ahogy fogalmazott, azzal a fényképek alapján nehéz vitatkozni. – Ettől függetlenül az önkormányzat álláspontja változatlan, az eredeti épületet újra kell majd építenie a tulajdonosnak. Egyébként erre a részükről is nyitottság mutatkozik, még ha fellebbeztek is az erről szóló határozat ellen. A fellebbezést első fokon én, másodfokon a képviselő-testület utasította el – tette hozzá Kovács Gergely.