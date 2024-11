- Nem ment a matek egy amerikai kisfiúnak, ezért hívta a seriffeket

matematika;segítség;Egyesült Államok;kisfiú;segélyhívó;házi feladat;

2024-11-24 19:50:00 CET

Nem mindennapi indokkal hívták nemrég a wisconsini Shawano megyei seriffhivatal központját: a 911-es vonal túlsó végén egy tízéves kisfiú kért segítséget azért, mert nem tudta megoldani a matekleckéjét – vette észre a 24.hu a hivatal a közösségi oldalán.

A kisfiú a ügyeletessel beszélve azzal érvelt, hogy sem ő, sem a családjában más sem túl jó matekból, ezért van szüksége segítségre. A kisfiú hívását átirányították egy másik kollégához, aki szívesen segített volna neki, ám mikor a kisfiú felolvasta a feladatot, és kiderült, hogy abban tizedestörtek vannak, ő sem boldogult vele.

Szerencsére a diszpécserek nem adták fel. Kiderült, hogy a kisfiú környékén él egy seriffhelyettes, aki vállalta, hogy kiszáll és segít. Chase Mason be is nézett a kisfiúhoz, együtt pedig végül sikeresen megoldották a házi feladatot. A seriffhelyettes később azt nyilatkozta, azért is sietett a gyerek segítségére, mert neki is van egy ugyanilyen korú mostohafia, így átérezte a helyzetét.