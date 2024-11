- Borkai Zsolt vett egy hajót

Győr;vagyonnyilatkozat;hajó;Borkai Zsolt;

2024-11-25 16:36:00 CET

Bár városvezetői karrierje történetesen egy hajós kaland miatt ért véget, Borkai Zsolt győri expolgármesternek a jelek szerint nem ment el a kedve a hajókázástól, ugyanis vett egyet - derül ki a frissen közzétett vagyonnyilatkozatából, amit a hvg.hu nézett át.

Eszerint Borkai Zsolt tavaly döntött úgy, hogy nem csak a győri Városházára tér vissza, hanem a vízre is, még 2023-ban vette a járművet. A beszkennelt dokumentumon a hajó típusaként jól olvashatóan „Corolla 5” szerepel, ez azonban a lap szerint valószínűleg egy elírás, és egy Corallo 5 típusú, magyar gyártmányról van szó. A Corallo 5 alapvetően egy horgászhajó, ami jóval kisebb mint egy jacht, mindössze két ülése van, ráadásul nyitott is, így szexpartik megtartására kevéssé tűnik alkalmasnak. Elsősorban horgászatra és családi hajózásra használható. Facebook-bejegyzései alapján Borkai szeret is horgászni, egyszer például társával egy 210 centis, 70 kilós harcsát fogott egy fotó tanúsága szerint.

A Corallo 5 a lap szerint alapfelszereltség mellett nagyjából 3-3,5 millió forintba kerül. Ugyanakkor felszerelhető különféle extrákkal, például párnázattal, takaró ponyvával, belső led-fényekkel és haltartállyal is. 5,1 méter hosszú, 195 centiméter széles, oldalfala 65 centiméter magas, súlya 450 kilogramm és legfeljebb 5 fő szállítására alkalmas.

A polgármester hajóvásárlása azért is érdekes, mert mint ismert, 2019-ben éppen amiatt kényszerült lemondani posztjáról - noha szűk többséggel újraválasztották -, mert felvételek kerültek elő egy adriai jachtos orgiáról, amelyen többek közt ő látható akció közben. Az eset világhírű lett, olyannyira, hogy még az Urban Dictionary-ben is megjelent egy kifejezés to have a borkai címmel, ami a portál szerint a következő jelentéssel bír: „részt venni egy moderált költségvetésű, kokainnal fűtött orgián egy bérelt jachton, nívótlan kelet-európai bulizenét bömböltetve, amelyhez uniós forrásból vásárolnak prostituáltakat”.