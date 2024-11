- Halványul a Black Friday ereje, de a máskor nagyon tudatos magyar vásárlók is meginognak egy kicsit

Magyarország;kereskedelem;Black Friday;Média Markt;

2024-11-25 16:30:00 CET

Aligha túlzás azt állítani, hogy a hazai kereskedelem, kiskereskedelem számára a Black Friday és az év végi ünnepek életmentők. A Központi Statisztikai Hivatal hosszú hónapok óta másról sem számol be, mintsem stagnálásról. Az ágazat szezonális és naptárhatástól kiigazított forgalma pedig még a 2021 évi szinteket is alig-alig éri el. Sokat remélnek tehát a kereskedők az előttünk álló hetektől.

A Media Markt (MM) megbízásából készített felmérés szerint akár rekordköltés is összejöhet a 2024-es Black Friday alatt. Ugyanakkor az akciós árak nem csak egy napig, hanem egy teljes hónapon át élnek – fejtette ki összefoglalójában Szilágyi Gábor, a társaság ügyvezető igazgatója. Így a november mostanra nagyjából akkora forgalmat generál, mint a december, s a két hónap az éves árbevétel több mint ötödét adja. Az MM felmérése szerint a vásárlók majdnem kétharmada (63 százaléka) kifejezetten a kedvezményes ajánlatokat keresi, de ez már nem kötődik kifejezetten az egynapos Black Friday-hez. Ennek megfelelően a vásárlók mindössze 11 százaléka jelezte, hogy tavaly a Black Friday alkalmával vásárolt.

A fekete péntek ereje az MM kutatása szerint azért is halványul, mert a vásárlók mind tudatosabbá válnak. Az esemény során vásárlást tervezők 60 százaléka olyan termékek beszerzésében gondolkozik, amelyeket amúgy is megvenne, míg kifejezetten a karácsonyi ajándékokat keresők 42 százalékot tesznek ki. Vagyis a jó akciók láttán megjelenő impulzusvásárlás egyre inkább a háttérbe szorul. A kiskereskedelem és ezzel összefüggésben a hazai gazdaság számára reménykeltő a Reacty Digital által készített felmérés eredménye. A válaszokból ugyanis az derül ki, hogy az idei Black Friday iránti érdeklődés erősnek mondható, sőt, minden második felnőtt magyar tervezi a kedvezmények kihasználását. A Reacty Digital szerint az esemény kapcsán vásárlást tervezők idén átlagosan 47 ezer forintot szánnak erre, ami emelkedést jelent az előző évekhez viszonyítva.

A férfiak körében többen terveznek akár 100 ezer forint feletti költést is, ők így átlagosan 56 ezer, míg a nők csak 36 ezer forintért vásárolnának. A legtöbben 20 és 30 ezer forint közötti kiadással számolnak.

Ehhez képest a Media Markt szerint a vásárlást tervezők átlagosan 195 ezer forintot szánnak a leárazásokra, ami a digitális eszközöket gyakran használó, 4,2 millió fős közönségre vetítve körülbelül 95 milliárd forintnyi tervezett költést jelent. A teljes piacra vetítve, beleértve a nem tervezett vásárlásokat és és azokat is, akik ritkábban használnak a digitális eszközöket, ez az összeg elérheti az említett 150-160 milliárd forintot is.

Hasonlóképpen látja az időben elnyúló tendenciát Gyaraki Dávid, a Régió Játék ügyvezető-helyettese is. Mint lapunknak mondta, a Black Friday kapcsán a magyarországi hozzáállás sokat változott az évek során. Az esemény vesztett fényéből, annyi ajánlat és kínálat van már, hogy az emberek szinte elvesznek köztük. Ugyanakkor a jó árak még mindig nagyon fontosak, arra ki vannak éhezve – fogalmazott a cégvezető. Mint mondta, úgy látja, a tavaly igen erős hatást gyakorló megélhetési válság érezhetően „enged”. Így például a Régió Játék eddigi őszi időszaka – a kereskedelem általános gyengesége ellenére – biztatóan alakul. A vásárlók mintha egy kicsit jobban mernének költeni – tette hozzá. Ez reményre ad okot. Nem lenne azonban bölcs túlzott derűlátásra építeni, azt látják ugyanis, hogy az elmúlt években a karácsonyi szezon időben egyre jött előrébb, így akár már november elejétől lehetett tapasztalni élénkülést. Most, az említettek ellenére azért érzékelnek egyfajta kivárást a vásárlók részéről. Valóban mintha körültekintőbben költenének. Ezzel együtt - az ideivel összevetve - tavaly sokkal inkább tapasztalható volt a visszafogottság a vásárlók részéről. Az ünnepi szezonban várható átlagos online kosárértékünk 16 000 forint, míg az áruházakban 12 000 forint körül alakul, ami nagyjából megegyezik az elmúlt évivel. Webáruházuk forgalma már novemberben jellemzően az ötszörösére ugrik egy átlagos hónaphoz képest, míg üzleteikben az igazi roham Mikulás után kezdődik meg. Decemberben 4-4,5-szer több vásárlót szolgálnak ki, mint az év más időszakaiban – mondta el. Felhívta a figyelmet egy másik érzékelhető változásra is. Az emberek a prémiumnak nevezhető termékek felől az alacsonyabb árkategóriájúak felé fordulnak. Emellett pedig a kisebb kiszerelésű csomagokat választják. Akad olyan gyártó, aki erre a változásra például igen jól reagált, mert számos új, 10 ezer forint alatti, pénztárcabarát kiszereléssel jelent meg az idén – fogalmazott.

Nem túl derűlátó a várható fejleményekkel kapcsolatban Madar Norbert, a PwC digitális kereskedelmi csapatának vezetője. Úgy véli, az idei ünnepi szezon aligha lesz kiugró. Nincs optimista hangulat a piacon, visszajelzései alapján a kereskedelmi vállalatok körében sem – emelte ki. Legyünk őszinték, miért is lenne, miután az embereknek nincs felesleges pénzük? - folytatta. Ha növekedést tud mérni a KSH, alighanem csak a 2023. évi adatokhoz képest, amelyek viszont borzasztóan gyengék. Azoknál szebb számok összejöhetnek, de - hangsúlyozta - ez a bázis roppant alacsony. Mára a kihagyhatatlan akciók egyszerűen relativizálódtak a Black Friday kapcsán.

Amióta a távol-keleti és a kínai online kereskedelmi platformok – elsősorban a Temu – Magyarországon is megjelentek alacsony áraikkal, azóta az akciózások hatékonyságát szinte kivették a rendszerből.

Persze lesznek olyanok, akik a termékciklusok miatt mostanra időzítik egyes eszközeik – mobiltelefon, laptop, hűtő… – cseréjét, ám ez nem hatalmas kör. Akkora biztos nem, hogy ezek a szektort meghúzzák. Azok például, akik a Covid környékén vettek laptopot, lehet hogy most lecserélik az eszközüket ebben az időszakban, ám akik tavaly vásároltak, azok biztosan nem. Azt a PwC szakembere is hangsúlyozta, hogy a vásárlókban a kihagyhatatlanság érzése ma már régen nem olyan erős, mint a Black Friday indulásakor. Immár mindenhol megjelennek az akciók és ha egy helyen nem, akkor a másikon elérhető lesz egy-egy termék. Ez régen nem így volt, így mindez sokat gyengít a „fekete péntek” varázsán.

A fogyasztói bizalomnak is javulnia kell A kiskereskedelemben a nem élelmiszerek közel 30 százalékát értékesítik a negyedik negyedévben, amely tehát a legerősebb periódus éven belül. A Black Friday akciók bevezetésének egyik, bár nem egyedüli oka a karácsony vásárlások miatti leterheltség, üzleti zsúfoltság mérséklése jelentős árcsökkentések segítségével. Egyes kutatások szerint ma már az emberek 20-30 százaléka keres vagy vásárol valamilyen terméket a Black Friday alatt - írta megkeresésünkre az Országos Kereskedelmi Szövetség. A legnépszerűbbek az elektronikai termékek, a ruházati és a háztartási gépek. A fogyasztói magatartásban kettős trend figyelhető meg, egyrészt évről évre erősödik a Black Friday ismertsége, népszerűsége, másrészt viszont van egy olyan vásárlói szegmens is, amelyen belül a fenntarthatóság, a vásárlási volumen tudatos visszafogása határozza meg költéseket. A „kereskedelem KSH által jelzett (szeptemberi) visszafogott teljesítménye” megváltozhat és ismét mérsékelt forgalom növekedés következhet be, ehhez azonban az úgynevezett fogyasztói bizalomnak is javulni kell - hangsúlyozták.