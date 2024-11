- A kis benzinkutakat is lerázta a GVH

GVH;MOL;Gazdasági Versenyhivatal;árstop;Független Benzinkutak Szövetsége;

2024-11-26 05:55:00 CET

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a kis hazai töltőállomásokat képviselő Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) beadványa ellenében elutasította a Mol 2022-es piaci magatartását illető, részletes versenyfelügyeleti eljárás lefolytatását – erősítette meg lapunk információját Gépész László, az érdekképviselet alelnöke. Az FBSZ nem fogadja el a döntést, így az illetékes Fővárosi Törvényszékhez fordult. Az alelnök az ügyben egyelőre további részletekkel nem kívánt szolgálni. A GVH-nál voltaképp megerősítve értesülésünket, informálásunkat azzal utasították vissza, hogy az ügyben bírósági eljárás zajlik.

Az ügy szálai a két évvel ezelőtti üzemanyagárstopig vezetnek vissza. Az Orbán-kabinet, népszerűségi okokból, 2021. november közepével, 480 forintban húzta meg az alapüzemanyagok literenkénti díjának felső határát. Ám mivel ennek az ágazatra gyakorolt hatásait alig szabályozták, a nagykereskedelmi, vagyis a kutak beszerzési árai ezt túllépték. Ezért, 2022. februárjával, a kormány, 480 forintban határozta meg az alkalmazható nagykereskedelmi árak maximumát is. Erre viszont a hazai igények 70 százalékát kielégítő Molon kívüli nagykereskedők kivonultak. Ez, a jellemzően tőlük vásárló, számos térség ellátásában kulcsszerepet játszó, kis kutaknál azonnali üzemanyaghiánnyal fenyegetett. Bár ezután a Mol felelősségérzetét hangsúlyozva, leszerződött a hoppon maradt állomásokkal, a képviseletüket ellátó FBSZ szerint méltánytalanul kedvezőtlen feltételekkel szembesültek. Így az akkortájt amúgy is szűken mért adagokat még tovább csökkentették, de az elszállításról is maguknak kellett gondoskodniuk. (Ebben az időszakban egy-egy kúton akár 1-2 literben is maximálták az egy tankolással vásárolható mennyiséget.)

Olyannyira, hogy, a Mol, készlethiányra hivatkozva, 2022. novemberére, elsőként e kör kiszolgálását függesztette fel. Az FBSZ szerint ugyanakkor, ez idő alatt, az egyenárasítás és a kedvezőbb ellátás, vagy épp hosszú távú szerződésajánlat miatt, a törzsvevőik egy része a nagyobb láncokhoz szegődött. Bár decemberre már a nagy kutak is kiürültek, ami után a kormány eltörölte az árstopot és így visszatértek a független kutak korábbi nagykereskedői, a – jellemzően alacsonyabb díjakat alkalmazó - kis egységek korábbi forgalma máig nem tért vissza eredeti szintjére.

Az FBSZ szerint a Mol lépései így, összességükben, jogszabálysértő módon korlátozták a szabad verseny feltételeit.

Az érdekképviselet az ügyben az EU versenyhatóságánál is panaszkodott, ám beadványukat a GVH-hoz irányították. A magyar hatóságnál az ilyen esetek kivizsgálására a részletes versenyfelügyeleti eljárás szolgál. Ugyanakkor, annak lefolytatását előzetes vizsgálataik alapján, akár meg is tagadhatják. E lehetőséggel most is éltek. A Mol, amiként korábban lapunknak, ismereteink szerint az eljárás során egyaránt, mindvégig tagadta, hogy bármiben is versenyjogsértő módon jártak volna el.

Más elemzők szerint a kormány akkori és azóta hozott intézkedései, vállalkozásbarát propagandájukkal ellentétben, a nagyok javára, szintén következetesen rontják az ágazat kisebb méretű és kevésbé hatékony szereplőinek megtérülését. Egyes FBSZ-tagok, ennek jegyében, a nemrég, gyógyíthatatlan betegségben elhunyt Karsai Dániel ügyvédi irodája segítségével, az üzemanyagárstopos jogszabályokat is megtámadták. Szerintük ugyanis, az Alaptörvény alapján, a kormány nem kényszerítheti a vállalkozásokat veszteséges működésre. A ki nem nyitó kutak „átvételére” pedig egy, szerintük szintén alapjogsértő, egyszersmind végrehajthatatlan és így nem is alkalmazott jogszabályt hoztak. Míg az Alkotmánybíróság, tavaly év elején, okafogyottságra hivatkozva, kérelmüket elutasította, a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága befogadta azt.

Értesülésünk szerint az uniós fórum előtt hamarosan szintén döntés várható.