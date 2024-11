- Gyógyszerautomaták tesztüzemben: eddig nincs mellékhatás

gyógyszer;egészségügyi ellátás;Digital Health Summit;

2024-11-26 06:46:00 CET

Ha a gyógyszerész kamarát még nem sikerült is meggyőzni a gyógyszerautomaták rendszerbeállításáról, a tesztüzemük nem igazolta a betegbiztonsági kockázatokkal kapcsolatos félelmeket – derült ki a Digital Health Summit konferenciáján, amelyen Lakatos András, a Pegasus Informatikai Kft. ügyvezetője számolt be tapasztalatairól.

Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár áprilisban a Magyar Gyógyszerész Kamara közgyűlésén maga is jelezte: gyógyszerautomaták szolgálatba állításával javítaná a gyógyszerekhez való hozzáférést, ám az ötlet ott sem váltott ki osztatlan lelkesedést a patikusokból. Akkor a politikus azzal érvelt, hogy az alapellátási ügyeletek átalakítása kikényszeríti a patikai ügyeletek átszervezését is. Az államtitkár szerint ugyanis a gyermekgyógyszereket éjszaka is elérhetővé kell tenni. Erre több megoldási javaslata volt, köztük az is, hogy ezt a feladatot gyógyszertár által üzemeltetett gyógyszerkiadó automatával oldják meg.

Az államtitkári jelzés után a Pegasus Informatikai Kft. saját forrásból már nyáron három gyógyszerautomatát telepített – Szigethalmon, Győrben és Gyálon – gyógyszertárak mellé. Olyan készítmények, amelyek alkalmazásához elkerülhetetlen a szakember gyors elérhetősége, nincsenek a tesztüzemű automatákban. A hazai szabályozás egyébként is tiltja a gyógyszer patikán kívüli forgalmazását, ezért a gépeket táplálék-kiegészítőnek minősülő készítményekkel, óvszerekkel, terhességi tesztekkel töltötték fel.

– A gépek a legnagyobb hőségben is működtek és megfelelő hőmérsékletet biztosítottak az említett szerek biztonságos tárolásához – közölte Lakatos András a konferencián és hozzátette azt is, hogy az automaták elnyerték az emberek „bizalmát”, az elmúlt hónapokban mind három automatánál egyfolytában nőtt az értékesítés volumene. A legnagyobb forgalom szombat-vasárnap és hétköznap 18 és 22 óra között van. A páciensek főként olyan termékeket vásárolnak az automatából, amit nem biztos, hogy kérnének egy kisebb településen attól a gyógyszerésztől, aki adott esetben a család ismerőse. Azaz az automatával biztosított a diszkréció. Lakatos András, egyértelművé téve: nem tettek le arról, hogy országszerte széleskörűen működtessenek gyógyszerautomatákat. Azt is hozzátette, mindezt a gyógyszerészekkel együttműködve szeretnék megtenni. Az informatikai cég vezetője egyebek mellett azzal is érvelt, van 1500 olyan település, ahol nincs gyógyszertár helyben. Ezeken a településeken olykor 30 kilométerre is el kell utazni azért, hogy a gyereknek valahogy beszerezzék lázcsillapító kúpot.