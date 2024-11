- Újabb áramterhelési csúcs dőlt meg Magyarországon

Magyarország;rekord;MAVIR;áramfogyasztás;

2024-11-26 13:54:00 CET

Péntek délben 11:45 és 12:00 között, 7450 megawatton (MW), újabb csúcsot döntött a magyarországi áramrendszer terhelése - tette közzé a Facebookon a hazai áramellátás biztonságáért felelős, állami Mavir.

Akkor mínusz 4,1, múlt pénteken viszont plusz 1,3 Celsius-fokos napi átlaghőmérsékletet mértek. A csúcs negyedórájában a megújulóenergia-alapú termelés részaránya 11 százalékot, ezen belül a naperőműveké 1,8 százalékot tett ki - jegyezte meg a Mavir. A napelemek elmúlt években mért, robbanássszerű terjedése ellenére a legtöbb áram épp a kevesebb napsütést hozó, téli időszakban szükséges - hívják fel ennek kapcsán a figyelmet szakértők.

A két adat ugyanakkor arra is utal, hogy a napelemeken kívüli, megújulós áramtermelők, így például a szélerőművek, ilyenkor komoly szolgálatot tesznek. Ehhez képest, az Orbán-kormány, az elmúlt évtizedek során, minden eszközzel akadályozta új szélturbinák létesítését, amire most is csak az évtized végétől mutatkozik esély.