- Vitézy Dávid szerint Lázár János győzte meg a DK-t, hogy ne szavazzák meg őt főpolgármester-helyettesnek

Karácsony Gergely;Vitézy Dávid;DK;jelölés;főpolgármester-helyettes;

2024-11-26 10:17:00 CET

A DK tartja a szavát, nem szavazzuk meg Vitézy Dávidot főpolgármester-helyettesnek – írja közleményében Facebook-oldalán Demokratikus Koalíció. Ezzel hivatalosan is megerősítették Arató Gergely parlamenti képviselőjüknek az ATV Szigorlat című kedd reggeli műsorában a Népszava kérdésére adott válaszát. Azzal egybevágóan leszögezték, hogy Karácsony Gergely főpolgármesternek a két helyettesére tett javaslatából támogatják „a minden szempontból alkalmas, tapasztalt és tisztességes” Kiss Ambrus megválasztását.

Az Orbán-kormány volt államtitkárának és a Fidesz főpolgármester-jelöltjének városvezetésbe való megválasztása sok százezer budapesti ellenzéki szavazó elárulását jelentené. A fővárosi önkormányzati választáson a szavazók 70 százaléka Fidesz ellen szavazott. Ezek után a Fidesz jelöltjének városvezetésbe való beemelése ennek az egyedülálló ellenzéki (több mint) kétharmadnak az arcul csapása lenne – olvasható az ellenzéki párt magyarázata.

Előzőleg azonban már kiderült, Vitézy Dávid maga is csak feltételekkel vállalná a jelöltséget, ahogy a Tisza Párt is csak egy új szervezeti és működési szabályzat elfogadása esetén lenne egyáltalán hajlandó szavazni a főpolgármester-helyettesekről. Továbbá a Fidesz is jelezte, hogy nem szavazza meg Karácsony Gergely jelöltjeit.

A DK állítása szerint „a NER-hez ezer szállal kötődő, onnan érkező, annak a támogatását főpolgármester-jelöltként is élvező Vitézy teljesen elfogadhatatlan”, magukról már nem először ugyanis kijelentették, hogy „az orbáni rendszerrel a legcsekélyebb megalkuvásra” sem hajlandók.

Vitézy Dávid, a Fővárosi Közgyűlésben három képviselővel rendelkező Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője az immár hivatalos bejelentésre úgy reagált, hogy látja, eredményes volt a közös „séta” Lázár Jánossal. Ugyanis az építési és közlekedési miniszter még hétfőn posztolta, hogy Arató Gergely, a DK országgyűlési képviselőjének kérésére közösen bejárták a Kőbánya-Kispest vasútállomást.

Szívesen elkísérem az ellenzéki képviselőtársaimat egy-egy ilyen terepszemlére, de pontosan tudom, hogy miből kell várat építenünk – jegyezte meg Lázár János, utalva egy korábbi mondására, amely szerint a MÁV olyan állapotban van, hogy neki szarból kell várat építenie. Mindez egyébként akkor történt, amikor aznap leállt a teljes vonatközlekedés a Déli pályaudvaron, és ismét káosz alakult ki.