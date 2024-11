- Újra eredménytelenül ültek le tárgyalni a fővárosi frakciók a főpolgármester-helyettesek ügyében

Budapest;Karácsony Gergely;Vitézy Dávid;Fővárosi Közgyűlés;Kiss Ambrus;Magyar Kétfarkú Kutyapárt;TISZA Párt;

2024-11-25 17:35:00 CET

A sikertelenség aligha lepett meg bárkit is, hiszen Ordas Eszter, a Tisza Párt fővárosi frakciójának vezetője korábban jelezte, hogy nem fogják megszavazni Karácsony Gergely főpolgármester helyettesekre tett javaslatát addig, amíg nem sikerül dűlőre jutniuk a szervezeti és működési szabályzat kapcsán. Erre viszont Karácsony mond makacsul nemet. ( A fő vita pont a cégvezetők kinevezése és a két közgyűlés közötti döntés joga.)

Ahogy arról korábban többször is írtunk Karácsony Gergely sem az alakuló ülésre, sem a következő közgyűlésre nem állított jelölteket a helyettesi posztra, mivel a fővárosi frakciókkal előzetesen nem tudott erről megállapodni. A döntés eddig is a Tisza Párton állt, hiszen nélkülük egyetlen jelöltnek sincs esélye a megválasztáshoz szükséges közgyűlési többség megszerzésére, miközben ők maguk nem hajlandóak jelöltet állítani. Magyar Péter elsőre Vitézy Dávidot javasolta, de Kiss Ambrust, Karácsony választottját nem támogatta. Így Karácsony eddig nem nyújtott be előterjesztést.

Csakhogy a Sára Botond vezette fővárosi kormányhivatal felszólította a városvezetést a jelenlegi törvénytelen állapot megszüntetésére. (A hatályos jogszabály szerint a törvényes működés egyik alapfeltétele legalább egy helyettes megválasztása.) Karácsony ennek megfelelve Vitézyt és Kisst jelölte. A Tisza viszont Magyar saját ötletével szembe menve most előre nemet mondott. A Fővárosi Fideszt vezető Szentkirályi Alexandra pedig még korábban jelezte, hogy nem fogják megszavazni Vitézyt se, ami meglepő, hiszen a főpolgármesterként el tudták volna képzelni, éppen az ő javára lépett vissza.

A hétfői frakcióegyeztetésen a fővárosi cégek igazgatósági (IG) és a felügyelőbizottsági (FB) tagjainak megválasztása is napirendre került, újfent eredmény nélkül. Az FB tagok mandátumai novemberben lejárnak, márpedig felügyelőbizottság hiányában a cégbíróság felszámolási eljárást indít. A Tisza ezekbe sem hajlandó tagokat delegálni. Karácsony így a főpolgármesteri hivatal munkatársaival töltené fel az FB-ket, az IG-k jogköreit pedig a Fővárosi Közgyűlésnek adná.

A Népszavához eljutott információk szerint a Tisza és a régi ellenzék ezt támogatja, a Fidesz és a Kutyapárt azonban nem. Az FB-re vonatkozó javaslatban még kisebb az egyetértés, így vélhetőleg nem is megy át a szerdai közgyűlésen. Karácsony kénytelen lesz két ülés között saját döntésként kihirdetni ezt a cégek működőképességének fenntartása érdekében.