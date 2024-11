- Tóth Gabi: Bárkit, bármikor le tudok karaktergyilkolni, és te is

karaktergyilkosság;Tóth Gabi;Dancing with the Stars;

2024-11-26 18:40:00 CET

Miután Tóth Gabi és új párja, az énekesnő exférje - Krausz Gábor által alig burkoltan „kellemetlen fricskaként” jellemzett - Papp Máté Bence közönségszavazatokkal jutott tovább a Dancing with the Stars-ban a zsűri negatív kritikája után, előkerültek olyan vádak, melyek szerint valamiféle csalás történhetett és valójában nem is szavaztak rájuk olyan sokan. A Blikk ezekről a vádakról kérdezte meg a párost.

Az énekesnő szerint hiába gondolják sokan, hogy belenyúlnak a szavazatokba, a tévének ez nem érné meg, mert simán kiderülhetne. Egyébiránt meg úgy folytatta: „Basszus azért csak húsz éve vagyok már ebben a szakmában! A Megasztárban fedeztek fel, kialakult egy rajongótáborom. Utána voltam az Eurovízión, a Sztárban Sztár All Starsban a döntőig jutottam, és mindig voltak emberek, akik mellettem álltak. Hát lehet, hogy a húsz év alatt kialakult egy rajongói kör, akik szavaznak?”

Ami a karrierutat illeti, Tóth Gabi itt nem mondott teljesen igazat.

Az Eurovíziós Dalfesztiválra ugyanis soha nem jutott ki: 2012-ben és 2017-ben szerepelt a dalfesztivál magyarországi előválogatóin, de egyik évben sem ő nyerte meg a versenyt, így a nemzetközi megmérettetésen - vagyis magán a dalfesztiválon - nem volt jelen.

Magyarország egyébként feltehetően a Brüsszellel folytatott ádáz csatája keretében 2020 óta részt sem vesz az Eurovíziós Dalfesztiválon, megfosztva ezzel a hazai zenésztársadalmat egy nagy nemzetközi megjelenési lehetőségtől.

Az énekesnő mindenesetre megjegyezte, ezúttal is tisztességgel felkészültek, ráadásul nehezítette a dolgukat, hogy Papp Máté Bence kezét kímélni kellett, mivel a második adáskor megsérült, és azóta sem volt ideje meggyógyulni. Tóth Gabi számára óriási motivációt jelentett, hogy Krausz Gáborral közös kislánya is szurkolt neki a helyszínen.

Később az énekesnő az Instagramon is közzétett egy videóbejegyzést - szúrta ki a 24.hu. Itt már kicsit nyersebben fogalmazott. Elmondása szerint azon gondolkodott, meddig tud még terjedni az emberek gonoszsága, gyűlölete. Közölte, nem a károgóknak szeretne reagálni, hanem azoknak, akik szeretik őt, és esetleg elbizonytalanítják a negatív kommentek.

„Nagyon fontos az első dolog, amit szeretnék nektek elmondani, az pedig az, hogy én bárkit, bármikor le tudok karaktergyilkolni, ha akarok. És te is! Te is meg tudod tenni. Ha van egy kis pénzed, egy kis kapcsolatod, mondjuk van 100 ember, akit össze tudsz gyűjteni, és megkéred arra őket, hogy csináljanak négy-öt kamuprofilt, és fél éven keresztül ugyanazt a mocskos szart skandálják, ezt már utána mindenki látni fogja, azok is átveszik. Mert tisztelet a kivételnek, egy birka nép vagyunk, ha azt mondja a többség, megyünk utána. Ugye? Na, és ez a karaktergyilkosságnak az alapja és a lényege. Bárkit le lehet karaktergyilkolni. 10-20 ezer forintot fizetsz ezeknek a trolloknak meg avatároknak, ezeket így hívják. Velem is ez történt egyébként. Bizonyítékom is van róla” - mondta Tóth Gabi, akinél a jelek szerint nem vet fel kérdéseket, hogy az általa is támogatott kormánypárt minisztériumi szinten alkalmazza az imént általa is érthetően kritizált karaktergyilkosságot.