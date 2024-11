- Továbbra is jogsértően működik a Fővárosi Közgyűlés, levették a napirendről a főpolgármester-helyettesekről szóló előterjesztést

Karácsony Gergely;Vitézy Dávid;Fővárosi Közgyűlés;napirend;Kiss Ambrus;főpolgármester-helyettes;

2024-11-27 09:57:00 CET

Továbbra is jogsértően működik a Fővárosi Közgyűlés, miután a képviselők a Karácsony Gergely párttársának, a párbeszédes Barabás Richárdnak ügyrendi javaslatát megszavazva levették a napirendről a főpolgármester-helyettesekről szóló előterjesztést.

A főpolgármester által javasolt Kiss Ambrus, jelenlegi főigazgató és Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője, korábbi riválisa megválasztására egyébként sem lett volna túl sok esély, hiszen a két legnagyobb létszámú frakció – a Fidesz és a Tisza – jó előre jelezte, hogy nem támogatják a jelölteket. Így viszont marad a mulasztásos törvénysértés, amelynek megszüntetésére Sára Botond budapesti főispán törvényességi felhívásban szólította fel a városvezetést.

Ahogy arról korábban többször is írtunk Karácsony Gergely sem az alakuló ülésre, sem a következő közgyűlésre nem állított jelölteket a helyettesi posztra, mivel a fővárosi frakciókkal előzetesen nem tudott erről megállapodni. A döntés eddig is a Tisza Párton állt, hiszen nélkülük egyetlen jelöltnek sincs esélye a megválasztáshoz szükséges közgyűlési többség megszerzésére, miközben ők maguk nem hajlandóak jelöltet állítani. Magyar Péter elsőre Vitézy Dávidot javasolta, de Kiss Ambrust, Karácsony választottját nem támogatta. Így Karácsony nem is tett kísérletet a hivatalos jelölésre. Csakhogy a Sára Botond vezette fővárosi kormányhivatal felszólította a városvezetést a jelenlegi törvénytelen állapot megszüntetésére. (A hatályos jogszabály szerint a törvényes működés egyik alapfeltétele legalább egy helyettes megválasztása.)

Karácsony a felhívásra válaszul Vitézyt és Kisst jelölte. Mást nem is nagyon tudott volna, hiszen a kétfarkúak esetében összeférhetetlenség áll fenn, a Fidesz és a DK jelöltjeinek esélyük sincs a Tisza támogatására, a Tisza pedig előre jelezte, hogy sehová nem jelölnek senkit maguk közül. Csakhogy most Ordas Eszter frakcióvezető Vitézyre is nemet mondott, miközben őt éppen a párt elnöke, Magyar Péter ajánlotta Karácsony figyelmébe. Ordas Eszter, a Tisza Párt fővárosi frakciójának vezetője korábban jelezte, hogy nem fogják megszavazni Karácsony Gergely főpolgármester helyettesekre tettjavaslatát addig, amíg nem sikerül dűlőre jutniuk a szervezeti és működési szabályzat kapcsán. Erre viszont Karácsony mond makacsul nemet. ( A fő vita pont a cégvezetők kinevezése és a két közgyűlés közötti döntés joga.)

A Fővárosi Fideszt vezető Szentkirályi Alexandra pedig még korábban jelezte, hogy nem fogják megszavazni Vitézyt (se), ami meglepő, hiszen a főpolgármesterként el tudták volna képzelni, éppen az ő javára lépett vissza. Hétfőn pedig újfent eredménytelenül ültek le tárgyalni a fővárosi frakciók, sem a főpolgármester-helyettesek ügyében, sem a cégek igazgatósági, felügyelőbizottsági tagjainak kérdésében nem sikerült előre lépni.

Karácsony viszont nem akarta magára venni annak ódiumát, hogy előterjesztést sem tesz, így az napirenden maradt. A közgyűlésen azonban Barabás Richárd javaslatára levették napirendről.