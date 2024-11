- Fizetőautomatává alakított gyalogosokról is szó esett a Fővárosi Közgyűlésben

Fővárosi Közgyűlés;Iványi Gábor;

2024-11-27 14:30:00 CET

Látványosan fáradnak a fővárosi képviselők. A parkolási reform tárgyalása után került napirendre az Iványi Gábor vezette Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) és az Oltalom Karitatív Egyesület két újabb hajléktalanellátó intézményének átvétele, a MET ellen ugyanis végrehajtást rendelt el a NAV, az állami normatívákat sem kapják meg, így a feladatok ellátása veszélybe került. A fővárosi önkormányzat első körben átvállalta a dolgozók fizetését, most pedig a családok átmeneti otthonának és a József nádor téri női szálló fenntartásának átvételét javasolták. Az intézméynekre szükség van, nagyon sok többlet költséggel nem jár, hiszen fenntartóként hozzájuthatnak a férőhelyek után fizetendő állami normatívához, amit eddig nem kaptak meg. Nagy vita nem volt az ügyben, valójában csak annyi merült fel, hogy egyben átvehetnék az összes intézményt, de Kiss Ambrus a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója elmondta, hogy ezekről egyelőre nem mond le a MET.

Ismét téma volt a BKV pénzügyi helyzete. A fővárosi közlekedési társaság fizetőképességének megőrzése érdekében ugyanis az előző évek gyakorlata szerint átütemeznék a NAV-járulékfizetést október-november és december hónapok esetében a jövő évre összesen 3,3 milliárd forint értékben, ahogy a szállítói számlákat is több milliárd forint értékben. Ezenfelül hitelintézetek segítségével 50 milliárd forintot faktorálnak. Az előterjesztés kapcsán már elkezdett kilengeni a komolyság-inga, hiszen a Fidesz fővárosi adósságspirálról beszélt, holott ez a leggazdagabb önkormányzat.

A kormánypárti propagandaszöveg felmondása után a Tisza nevében Porcher Áron hatékonyságról, kamatlábakról beszélt, aminek azért nem sok köze volt a korábban elhangzottakhoz.

Ezt követte a közterület-felügyeleti kamerák felvételeinek bírságolásra való felhasználhatóságáról szóló előterjesztés, amelyet Vitézy Dávid nyújtott be. A javaslat lényege, hogy kérje a kormánytól annak a belügyminisztériumi állásfoglalásnak a törlését, miszerint a kamerafelvételek nem használhatóak parkolási, közlekedési szabályszegések bírságolására. A Fidesz szerint ez egy Tarlós István elleni bosszúhadjárat – Vitézy valóban őt idézi előterjesztésében, lévén ezt a tiltást ő kezdeményezte –, ezért nem támogatják.

A következő javaslat szintén a Podmaniczky Mozgalomtól érkezett: egy gyalogosközlekedési stratégia kidolgozását indítványozták, mondván a sétát ugyanolyan rangra kell emelni, mint az autózást, a közösségi közlekedéshez hasonlatosan népszerűsíteni kellene.

Ekkor hangzott el az ülés eddig vitathatatlanul legviccesebb felvetése Kovács Gergely hegyvidéki polgármester, a kétfarkúak társelnökének szájából, aki arra kérné fel a főpolgármestert: mérje fel, hogy a járművek várakozási díjhoz kötéséhez hasonlatosan bevezethető-e a fizetős gyaloglás, azzal, hogy a zöld ruhások kedvezményt kapnának, elvégre a zebra, meg járdák építése sokba kerül. Később Vitézy felvetésére elmondta, hogy minden tizedik gyalogost fizetőautomatává alakítanának, de súlykorlátozás nem lenne.

Azt hihetnénk ez volt a csúcs, ami részben igaz is. De legalább ennyire abszurd volt a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár éjszakai nyitvatartása körül vita, miközben a szomszédos Semmelweis Egyetem könyvtárában ez régi gyakorlat és cirka 20 millió forint pluszköltséggel járna. De a képviselők többsége szerint a fővárosnak nem kell tanulószobaként üzemeltetnie a könyvtárakat. De ennél is volt abszurdabb. A Tisza azt javasolta, hogy a főváros kezdjen tárgyalásokat az egészségügy javítása érdekében a kormányzattal és gondolkodjon el az ügyeleti rendszerbe való besegítésben, lévén minden második ember meghal 75 éves kora előtt és a dédnagyapák szeretetére szükség van. A közgyűlés Tiszán kívüli része erősen kiakadt. Politikai kampányfogásnak, szakmaiatlannak, értelmetlennek tartották a javaslatot, hiszen a fővárosnak semmi köze az egészségügyhöz, se kórháza, se más intézménye. A szakrendelők is a kerületek üzemeltetésében állnak, amelyekhez ki is alkudott 50 milliárdot Karácsony Gergely, igaz, ennek csak a felét adta eddig oda a kormány.

Az egész vitának semmi köze nem volt a Fővárosi Közgyűléshez, ráadásul kínosan közhelyes és értelmetlen hozzászólások hangzottak el pro- és kontra is.

A Fidesz persze itt is eljutott a migránsozásig. A Tisza végül befogadta Karácsony Gergely – az eredeti előterjesztést - erősen átprogramozó módosítását.