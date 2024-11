- Maffia, mesterséges intelligencia, lakhatási szegénység, hamis aláírások és szabadságjogok a parkolási rendszer átalakításáról szóló vitában

parkolás;Karácsony Gergely;Vitézy Dávid;reform;Fővárosi Közgyűlés;Baranyi Krisztina;

2024-11-27 12:32:00 CET

A maffia, a mesterséges intelligencia, a lakhatási szegénység, hamis aláírások és szabadságjogok is előkerültek a parkolási rendszer átalakításáról szóló vitában a Fővárosi Közgyűlés mai ülésén. A fővárosi frakciók egymásnak, sőt olykor saját korábbi álláspontjuknak is ellentmondó éles vitába bonyolódtak a fővárosi parkolási rendszer reformját célzó két előterjesztés vitájában.

Ahogy arról a Népszava korábban, részletesen beszámolt Vitézy Dávid leszereltetné a rendkívül költségesen üzemeltethető parkolóautomatákat, ezek ugyanis a parkolási bevételeknek akár a felét is elvihetik, ráadásul egyre kevésbé használják ezeket. (Az autósok csaknem 90 százaléka már mobilon fizet.) Másrészt teret adnak a parkolási maffiának. Vitézy ezért arra tett javaslatot, hogy az egész városban térjenek át a mobilfizetéses rendszerre, ahogy az Európa számos nagyvárosában működik. Erre a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) által kifejlesztett, jelenleg elsősorban közlekedéstervezésre használt Budapest Go applikációt használnák. Ennek célzott fejlesztése százmillió forint feletti költség lehet, ráadásul hosszabb idő, így az áttérés legkorábban 2026 nyarán lenne lehetséges a városvezetés szerint. Vitézy már 2026 januárjától bevezethetőnek tartja.

A parkolóórák kiiktatásával párhuzamosan Vitézy Dávid megszabadulna a jelenleg dolgozó több száz parkolóőrtől is, ami jelentősen csökkenti a parkolásból megmaradó bevételt. Helyette kamerával felszerelt autókkal végeztetné az ellenőrzést. Ezt Baranyi Krisztina ferencvárosi képviselő nem tartotta jó ötletnek, ők ugyanis tesztelték, de ezek a járművek részben rendkívül lassan közlekednek, másrészt a rövid távú parkolások és a párhuzamosan parkoló autók ellenőrzésére nem alkalmasak. A Fidesz egyenesen a szabadságjogokat sértő intézkedésnek nevezte a készpénzzel való fizetés lehetőségének megszüntetését.

Vitézy egyébként kiskapuként azt javasolta, hogy boltokban is legyen megváltható a parkolás. Karácsony Gergely főpolgármester részben Vitézy automaták leszerelésére, illetve a mobil parkolási rendszer bevezetésére vonatkozó javaslatával átfedésben nyújtott be előterjesztést, ám ebben a parkolási díjak jelentős emelését is indítványozza. A tarifák 25 százalékkal nőnének. Az A zónában a jelenlegi 600 forint helyett 800 forintba kerül majd egy óra a hét minden napján 8 és 22 óra között. A B zónában 450 forint helyett 600 forintot kellene fizetni, ugyanúgy mindennap, de csak este 8-ig, míg a C zónában 400 forint lesz a díj a jelenlegi 300 forint helyett, a D zónában pedig 300 forint 200 forint helyett reggel 8 és délután 18 óra között. A belvárosban tehát ezentúl mindig, hétvégente is kellene fizetni. Ezt Baranyi Krisztina és a Fidesz több képviselője is nehezményezte, mondván a belvárosban élőkhöz érkező vendégeket, illetve a Budapestre programra érkezőket sarcolnák meg ezzel.

A parkolási díjból 25 százalékos kedvezmény illetné meg a parkolási díjat Budapest GO alkalmazás útján fizető, BKK havi közösségi közlekedési bérletet vásárlókat. Ennek hatását szintén vitatta Baranyi. Az új tarifák a főpolgármesteri javaslat szerint 2026. július elsején lépnek életbe. A Tisza Párt azonban 2027-re tolná ki a bevezetés idejét, hogy a zöld rendszámosok és városi terepjáró tulajdonosok felkészülhessenek. (A zöld rendszámosok elvesztik ingyenességüket, a terepjárók után dupla díjat kell majd fizetni.) A Tisza Párt ezzel szembe ment a hétfői bizottsági ülésen képviselt álláspontjával is, amikor a mielőbbi bevezetés és a jelentősebb díjemelés mellett kardoskodott. Külsős bizottsági tagjuk neve egy ezt követelő nyílt levélen is szerepel, de szerinte azt odahamisították. A vitában szóba került a budai Várba behajtó turistabuszok, az Allee körül tolongó autók és a XII. kerületi parkolásüzemeltető cég lecserélése is.

A Fidesz szerint a díjemelés növeli a szegénységi kockázatot, mire Kiss Ambrus főigazgató megjegyezte, hogy a kormány azt ígéri, hogy jövőre jelentősen növeli a béreket és nyugdíjakat is, Karácsony pedig hozzátette, hogyha a fővárosi parkolási díjakat az autópályamatricák díjához hasonlatos tempóban emelnék, akkor sokkal drasztikusabban tarifákat kellene érvényesíteni. A főpolgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy a fizető parkolásra elsősorban azért van szükség, mivel a köztereink túlzsúfoltak, a város élhetőbbé tétele szempontjából csökkenteni kell az autóforgalmat. Mint mondta:

a politikai döntést most meg kell hozni, a bevezetésig pedig kidolgozzák a részleteket. A javaslatokról az új rend szerint nem közvetlenül a vita után, hanem az ülés végén szavaz majd a közgyűlés.

A fentinél rövidebb, nem egymásnak való beszólogatástól nem mentes vita zajlott a fővárosi cégek – BKK, BKV, BKM, BGYH, BFVK - igazgatósági (IG) és a felügyelőbizottsági (FB) tagjainak megválasztásáról szól napirendről.

Ahogy arról szintén beszámoltunk korábban: az FB tagok mandátumai novemberben lejárnak, márpedig fb hiányában a cégbíróság felszámolási eljárást indít. A Tisza ezekbe sem hajlandó tagokat delegálni, mert pályázat útján választaná ki ezeket. Karácsony a törvényes működés biztosítása érdekében a főpolgármesteri hivatal munkatársaival – aljegyző, főosztályvezető, gazdasági igazgató, stb. – töltené fel az fb-ket, az IG-k jogköreit pedig a Fővárosi Közgyűlésnek adná. Ez jelentős plusz feladatot jelent, hiszen ebbe a különböző közbeszerzések kiírása, a szerződéskötések jóváhagyása, stratégiai döntések meghozatala is beletartozik.

A Tisza Párt örült az IG-ák és az FB-k megszüntetésének, mert ez növeli a transzparenciát. Egyáltalán nem foglalkoztak azzal az aprósággal, hogy így a Fővárosi Közgyűlésnek kell egyedi közbeszerzési ügyekben dönteniük nulla szakmai kompetencia nélkül. Baranyi Krisztina és Vitézy Dávid között heves szóváltás bontakozott ki arról, hogy az Igazgatóságok hatásköreit egyetlen bizottságnak adják-e át. Baranyi felháborítónak tartotta, hogy hivatalnokokat olyan szerepbe kényszerítenek, amikor teljes vagyonukkal felelnek olyan döntésekért, amelyet politikai megfontolásból a választott képviselők nem vállalnak fel. Vitézy szerint az IG-k felszámolásával 250 millió forintot takarít meg a város évente. A vita végén Karácsony nyilvánvalóvá tette, hogy nem fog olyan javaslatot tenni, amely az igazgatóságok jogköreit valamelyik bizottsághoz telepítené. Mint mondta: