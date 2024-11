- Tundrán újjászülető meztelen kismacskák a Fővárosi Közgyűlésen

Budapest;Karácsony Gergely;Vitézy Dávid;Fővárosi Közgyűlés;Kiss Ambrus;Szentkirályi Alexandra;

2024-11-27 17:50:00 CET

Meztelen kismacskaként születnének újjá tundrán – vetette oda Döme Zsuzsanna, a kétfarkúak képviselője az aluljárók éjszakai bezárásáról szóló kormánypárti javaslat közgyűlési vitájában. A felvetést embertelennek tartotta és úgy vélte, hogy semmit se oldana meg. Hasonló véleményen van Kiss Ambrus főigazgató, aki azt is hozzátette, hogy 65 aluljáró van Budapesten több száz kijárattal, ennyit kellene lezárni. Vitézy Dávid szerint a főbb aluljárók lezárása néhány tízmillió forintból megoldható. Szerinte ott, ahol vannak felszíni átkelők, ezeknek semmi hasznuk nincs, különösen éjszaka, amikor se a metró nem jár, se az üzletek nincsenek nyitva. A Fidesz amellett kardoskodott, hogy ez nem hajléktalan-ellenes intézkedés, a cél a drogosok és az agresszíven viselkedők távoltartása. A Tisza drágállotta a lezárást és katasztrófavédelmet emlegetett, Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester szerint a rendőrségi adatok nem indokolják a lezárást.

A kétfarkúak és Kiss Ambrus szerint az aluljárók lezárása valójában a hajléktalanok kisöprését célozza, amely a tél előtt meglehetősen embertelen, rendpárti hergelésnek tűnik.

Vitézy Dávid arra hívta fel a figyelmet, hogy 2012-ben még az általa vezetett BKK felmérte az aluljárók lezárásának költségét és műszaki lehetőségeit és arra jutottak, hogy ez meglehetősen drága lépés lenne, ráadásul a fizikai lezárás műszakilag csak a Ferenciek terénél lehetséges, ahol erre az aluljárók átépítésekor külön figyeltek. A tervet ugyanakkor 2018-ban felülvizsgálták és azóta számos aluljáró felett épültek meg az átkelők, a költségek nőttek, de aligha drasztikusan. A város sokkal jobban járna, ha ezek kezelését átadná a BKV-nak, amely a metró kiterjesztett üzemeként zárná le éjszakára ezeket. (Azokra az aluljárókra nem tért ki, amelyekben nincs metrókijárat.) A Fidesz nem értette, hogy mi a gond a javaslattal, ők egyelőre csak egy cselekvési terv kidolgozását kérték a városvezetésről az aluljárók éjszakai lezárásáról, a többi csak hangulatkeltés.

A Fidesz másik meglepő javaslata a Diákváros kormány által ismét tervbe vett megvalósításához kapcsolódott. Gulyás Gergely Kristóf szerint a fővárosi önkormányzatnak „kell gondoskodnia a szükséges infrastrukturális fejlesztésekről” ahhoz, hogy a 12 ezer kollégiumi férőhely megépüljön Budapesten. Ebbe az intézkedési csomagba a képviselő szerint „ az új városrész tömegközlekedési kapcsolódásának kialakítása” és a „közúti hálózatba való bekötése” tartozna bele. Gulyás felkérné a városvezetést, hogy dolgozzon ki intézkedési tervet a főváros saját hatáskörben elvégzendő infrastrukturális fejlesztéseinek elvégzésére. Azt is rögtön elmondta, hogy pontosan milyen terv alapján és milyen műszaki tartalommal épülne meg a Diákváros, még nem dőlt el.

A vitában többen felvetették, hogy egy nem ismert tervhez nehéz azért infrastruktúra tervet készíteni, másrészt a terület teljes egészében állami tulajdonban van, ahol ha akarna, se építhetne semmit a főváros. Vitézy Dávid felhívta a figyelmet arra is, hogy az összes érintett által támogatott urbanisztikai tervet 2021-ben frissítették, így ennek felhasználása sokkal gyorsabbá és olcsóbbá tenné az új negyed kialakítását, arról nem is beszélve, hogy az így a város szerves részévé válhatna. Ezzel szemben, ha csak úgy, mindenféle környezeti kapcsolat nélkül „ledobnak” néhány épületet 12 ezer kollégiumi férőhellyel a területre, azzal csak az egyetemistákkal szúrnának ki.

Ezt követően következett a Nagykőrösi út felújítására vonatkozó fideszes javaslat, aminek hallatán a többi képviselő is vérszemet kapott és újabb és újabb közterületek nevét mondták be, amelyeket fel kellene újítani. Kiss Ambrus a kedélyeket hűtendő mindenkit emlékeztetett arra az apróságra, hogy

nem azért nem aszfaltoznak mindenütt, mert nem jutott eddig eszükbe, hanem azért, mert nincs rá pénz.

De még mindig nincs vége. Szentkirályi Alexandra fideszes frakcióvezető megdöbbent a fiatalok növekvő droghasználata miatt és rögtön meg is mondta, miért alakult ez így. A Fidesz-frakcióvezető szerint a fővárosi drog-stratégia nem ellenzi, hanem szinte támogatja a szerhasználati életmódot. Szerinte meg kell húzni a vörös vonalat és a lehető legszigorúbb hozzáállást kellene alkalmazni, így egy ehhez kapcsolódó új stratégia kidolgozását kéri. Ahol liberalizáltak ott mindenütt romlott a helyzet.

Döme Zsuzsanna olyan csattanós választ adott, hogy még mindig csilingelhet a fideszes képviselők füle. A képviselő felidézte, hogy a történelemben elég sokszor futottak már neki a tiltásnak, gondoljunk az amerikai szesztilalomra, a Kádár-korszakban külföldre volt költözni volt tilos, az Orbán-kormány melegellenes intézkedéseire ugyanilyen realitása van a drogmentes társadalom létrehozásának. De mit tett a kormány a drogmentes társadalomért? Megszűntek a szakmai intézmények és szervezetek, nem engedik be a civileket az iskolákba prevenciós foglalkozásokat tartani. 2020-ban lejárt a Drogellenes Stratégia - új viszont nem készült. A szakmai szervezetek támogatása is megszűnt. Az egészet rendészeti kérdéssé degradálni nem hoz megoldást. Azt is kérte, hogy a drogellenesség mellett

"hagyják abba a piálás propagálását!", lévén soha annyi 13-14 éves gyerekek nem ivott annyi alkoholt, mint most.

Mindenekelőtt a kilátástalanságot és a diszfunkcionális állami rendszereket kellene felszámolni. Gulyás mindezt azzal verte vissza, hogy Kovács Gergely maga vallotta be korábban, hogy marihuánát termesztett. Ennyi. A Tisza Párt egy szót se szólt. Karácsony Gergely főpolgármester megjegyezte, hogy a nemzeti drogstratégiában is szerepel az ártalomcsökkentés, a fővárosi stratégia végrehajtását a szakmai szereplők továbbra is támogatják, végül buta javaslatnak minősítette a Fidesz tervét.

Vitézy Dávid ügyrendi javaslatként felvetette, hogy halasszák holnapra a vita folytatását, az eddig megtárgyalt javaslatokról viszont szavazzanak. A Fidesz és Baranyi Krisztina nem támogatta az előterjesztést, végül úgy döntöttek, szavaznak, majd folytatják.