- A fulladás közelében

Pálos Hanna;

2024-11-28 10:30:00 CET

Pálos Hanna a Jurányiban vesz egy mély levegőt, lebukik a víz alá, és másfél órán át bent tartja. Persze csak szimbolikusan. Ám ahogy jelen van Halász Rita Mély levegő című regényéből készült monodrámájában a színpadon, felér azzal, mintha ezt a valóságban is megtenné. Rögtön az elejétől magával sodorja a nézőt, és repíti folyamatosan, megállás nélkül, egészen a katarzisig. Valószínű, hogy az alapanyag, Halász Rita 2021-ben megjelent, Margó-díjjal elismert története is telibe találta. (A színpadi változatot maga a színésznő készítette Zsigó Annával együtt, és a rendezést is magára vállalta. Említsük meg Orlai Tibor producert is, aki nem az első monodráma színrevitelét segíti elő.)

Végig azt lehet érezni, hogy miközben nem ő írta, mégis a színésznőnek teljesen sajátja a szöveg, amely nagyon erős, mondhatni, néhol akár szabad szájúnak is tűnhet, de inkább őszinte, nyílt, valóban reptető. Miközben a témája nem könnyű, hiszen egy válófélben lévő kétgyermekes anya vívódásait tárja elénk, aki kényszerből épp visszaköltözik a gyerekekkel együtt az édesapjához. De az ő szülei is elváltak. A dráma tele van időugrással, a múltbeli harmonikusabb életszakaszok, a fiatalkori remények, vágyak váltakoznak nagyon gyorsan a jelen traumáival, helykereséseivel, sodródásaival, vergődésekkel, családon belüli erőszakkal, egy bántalmazó kapcsolat stációival. Olyan az egész, mint egy viharos zenemű (nagybőgőn közreműködik a zeneszerző Csizmás András). A szembesülések váltják egymást a pillanatnyi örömök, élvezetek, a szex vagy a drogok szenvedélyes hajszolásával. Intim a tér is. (Látvány: Keresztesova Veronika.)

Pálos Hanna, a Katona József Színház színésznője már többször bizonyított. Játszott kisebb-nagyobb fontos szerepeket, markánsan jelen van saját társulatában. A mostani vállalkozása azonban érezhetően új impulzusokkal járó feladatokat jelentett számára. És ennek mi nézők komoly haszonélvezőivé válunk. Pálos Hanna

nem egyszerűen eljátssza Verát, hanem eggyé válik vele.

Jelenlétében semmiféle ítélkező nincs, mint ahogy prekoncepció sem. Azt is érzékeltetni tudja, hogy a mai társadalom mennyire közönyös a hasonló helyzetben lévőkkel. Gyakran kirekesztő, az áldozatot hibáztató szituációba kerülhet az, akinek egy párkapcsolatban vagy bárhol el kell szenvednie a bántalmazást. Noha gyakran ezt előre nem lehet sejteni. El is hangzik a darabban mind a két fél részéről, hogy nem értik, hogyan juthattak idáig. A darab nyitva hagyja az újrakezdés lehetőségét. Benne van a történet leendő folytatásában, hogy Vera nem omlik össze véglegesen, hanem miután sok mindenen keresztül ment, újra beszívja azt a nagy levegőt, és képes bent tartani úgy, hogy nem fullad meg. Mi pedig magunkkal vihetjük az élményt, azt, hogy egy színházi előadás lenyomata miként épül be a mindennapjainkba, miként villannak fel mozzanatok, mondatok, amikor éljük a saját kis hétköznapi életünket. Sokszor úgy érezve, hogy most már tényleg elfogyott a levegőnk.

Infó: Halász Rita: Mély levegő. Színpadra alkalmazta: Zsigó Anna–Pálos Hanna. Jurányi Ház. Producer: Orlai Tibor