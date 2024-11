- Döntött a Fővárosi Közgyűlés, karácsonyi húzós játékot játszanak, Karácsony Gergely hordozta körbe a mikulássapkát a képviselők nevével

karácsony;Budapest;Karácsony Gergely;Fővárosi Közgyűlés;ajándékozás;Kovács Gergely;Szentkirályi Alexandra;

2024-11-27 20:43:00 CET

Meglepő fordulat állt elő a Fővárosi Közgyűlésben, ugyanis elfogadták a kutyapártos Kovács Gergely egy javaslatát, amely arra irányult, hogy a jelenleg döntésképtelenség határán táncoló budapesti képviselőtestület karácsonyi húzós játékkal próbálja meg feloldani az egymás közt felgyülemlett feszültséget.

„Bizonyára többekben is kellemes emlékeket idéz fel, amikor az iskolában ajándékozósat játszottunk. Egy kalapból, dobozból, tálból ki kellett húzni egy nevet és meglepni az illetőt karácsonyra valami aprósággal. Szeretnénk, ha a közgyűlés tagjai is játszanának ilyet, hogy jobban megismerhessük egymást!” – indokolta a javaslatot Kovács Gergely. A képviselők tartottak egy rövid vitát a javaslatról, és nagy meglepetést kiváltva úgy döntöttek, hogy hadd szóljon, ennek megfelelően a Fővárosi Közgyűlés 33 képviselője karácsonyi húzós játékban vesz részt.

A javaslatot helyben el is kezdték megvalósítani, miután Karácsony Gergely főpolgármester benyújtott egy módosítót. Ez arról szólt, hogy az eredeti javaslattal ellentétben ne kalapból húzzák ki a neveket, hanem miklássapkából. A módosító át is ment, így Karácsony Gergely körbe is járt a mikulássapkával. Alább látható a nagy pillanat, amint Szentkirályi Alexandra húz:

Természetesen az iskolai játékhoz hasonlóan itt is lényeges, hogy aki saját nevet húz, az visszadobja és újat húz helyette. A döntés értelmében a képviselők ajándékot vesznek a kihúzott személynek, sőt, még kedveskedni is fognak egymással. Szentkirályi Alexandra azért már szólt, hogy az egymásnak szánt ajándékokat a képviselők inkább adományozzák el gyerekeknek.