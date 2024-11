- Karácsony Gergely a hivatal munkatársaival tölti fel a felügyelőbizottságokat, a Fidesz maga szavazta le a saját Diákvárost érintő javaslatát a Fővárosi Közgyűlésben

Budapest;Fővárosi Közgyűlés;

2024-11-27 19:23:00 CET

Továbbra is jogsértően működik a Fővárosi Közgyűlés, miután a képviselők végül nem is tárgyalták Karácsony Gergely főpolgármester helyetteseiről szóló előterjesztését. A kérdés valójában azért lett volna fontos, mert a törvényes működés egyik feltétele legalább egy helyettes megválasztása, ám ebben sem sikerült megállapodniuk a pártoknak. Karácsony így Sára Botond főispán felhívásának engedve benyújtotta az előterjesztést, amelyben Kiss Ambrust, korábbi helyettesét, a hivatal jelenlegi főigazgatóját és a választásokon riválisaként megjelenő Vitézy Dávidot javasolta a posztra, de a Tisza, a Fidesz és a Demokratikus Koalíció előre jelezte, hogy nem fogják megszavazni a jelölteket, így végül a napirendről is levették. Bár a főpolgármester fegyelmi felelőssége ezzel megszűnt, az továbbra is fennáll, hogyha belátható időn belül nem sikerül megegyezni az ügyben, akkor a főispán a bíróságtól kérheti, hogy helyettest állíthasson Karácsony mellé.)

A fentihez hasonlatosan patthelyzet alakult ki a fővárosi cégek - BKK, BKV, BKM, BGYH, BFVK - lejáró igazgatósági és felügyelőbizottsági helyeinek betöltése körül is. A Tisza ezekbe sem hajlandó tagokat delegálni, mert pályázat útján választaná ki ezeket. A Fidesz mindent leszavaz, így más kiút nem lévén Karácsony a törvényes működés biztosítása érdekében a főpolgármesteri hivatal munkatársaival – aljegyző, főosztályvezető, gazdasági igazgató, stb. – tölti fel a felügyelőbizottságokat, míg az IG-k jogköreit a Fővárosi Közgyűlésnek adja át. A Tisza Párt örült ennek, mert ez növeli a transzparenciát. Azzal nem foglalkoztak, hogy így a Fővárosi Közgyűlésnek kell nagy számú egyedi közbeszerzési ügyben dönteniük nulla szakmai kompetenciával. Baranyi Krisztina ferencvárosi képviselő felháborítónak tartotta, hogy hivatalnokokat olyan szerepbe kényszerítenek, amikor teljes vagyonukkal felelnek olyan döntésekért, amelyet politikai megfontolásból a választott képviselők nem vállalnak fel.

A közgyűlés támogatta a javaslatot.

Heves vita bontakozott ki a parkolási reformra vonatkozó két – részben egymást fedő – javaslat tárgyalásakor. Ahogy arról korábban beszámoltunk Vitézy Dávid a parkoló automaták leszerelését, a mobilparkolás bevezetését indítványozta – a Budapest Go applikáción keresztül lehet majd fizetni - megspékelve a járműves ellenőrzéssel. Karácsony Gergely ezzel egyetértve a parkolási díjak jelentős emelését is indítványozta. A tarifák 25 százalékkal nőnek, de csak 2027-től. Az A zónában a jelenlegi 600 forint helyett 800 forintba kerül majd egy óra a hét minden napján 8 és 22 óra között. A B zónában 450 forint helyett 600 forintot kellene fizetni, ugyanúgy mindennap, de csak este 8-ig, míg a C zónában 400 forint lesz a díj a jelenlegi 300 forint helyett, a D zónában pedig 300 forint 200 forint helyett reggel 8 és délután 18 óra között.

A Fidesz a szegénységnövelő intézkedésnek nevezte a díjemelését, Karácsony viszont kiemelte, hogy ez elsősorban forgalomszabályozási eszköz, az utcák zsúfoltak, bár elismerte, hogy a plusz bevétel jól fog jönni az önkormányzatoknak.

A Tisza Párt a hétfői bizottsági ülésen képviselt álláspontjával szembe menve (akkor a mielőbbi bevezetés és a jelentősebb díjemelés mellett kardoskodott), a közgyűlési ülésen már a bevezetés elhalasztását javasolta 2027-re, a főpolgármester engedett nekik.

Nem csillapodtak az indulatok az aluljárók éjszakai lezárásáról folytatott vitában sem. A Fidesz és Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője szerint ezekre éjszaka egyáltalán nincs szükség ott, ahol van zebra, viszont komoly közbiztonsági és köztisztasági veszélyt hordoz a nyitva tartásuk. A városvezetés, a régi ellenzék és a kétfarkúak szerint a javaslat egyértelműen a hajléktalanok kiszorításáról szól, ami a tél beállta előtt embertelen. A közgyűlés végül a lezárást célzó cselekvési terv kidolgozása mellett döntött, ami nem jelent azonnali lezárást.

Heves vita kerekedett a fővárosi drogstratégia szigorúbbra cserélését célzó fideszes előterjesztésből is, amit végül semmilyen formában nem támogatott a képviselők többsége.

Meglepő fordulatként a Fidesz végül maga szavazta le a saját Diákvárost érintő javaslatát.

Gulyás Gergely Kristóf eredetileg azt indítványozta, hogy a fővárosi önkormányzat készítsen cselekvési tervet a 12 ezer kollégiumi férőhelyes Diákváros szükséges infrastrukturális fejlesztéseinek megvalósítására. A vitában azt is elmondta, hogy egyelőre nem tudni, hogy pontosan milyen terv alapján és milyen műszaki tartalommal épülne meg az új negyed. Vitézy Dávid azzal módosította az előterjesztést, hogy a főváros kötelezze el magát a korábbi tervpályázaton nyertes urbanisztikai mesterterv mellett, Karácsony pedig azzal írta át a javaslatot, hogy az infrastruktúra kiépítését állami feladatként határozta meg. Az így kiforgatott előterjesztést már nem támogatta a kormánypárt. Hasonló sorsra jutott a Fidesz Nagykőrösi út felújítását célzó indítványa is.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár éjszakai nyitvatartására vonatkozó Vitézy-féle javaslatot is némi módosítással fogadták el, a hosszított nyitvatartás bevezetése előtt ugyanis még megvizsgálják, hogy van-e rá igény. A maratoni ülés vége felé megszavaztak Kovács Gergely kutyapárti hegyvidéki polgármester illemhelyek számának növelését, illetve a fővárosi képviselők karácsonyi húzós játékra vonatkozó előterjesztését, utóbbi keretében a fővárosi képviselők a jól ismert módon kihúzzák egymás neveit a Karácsony által az ülés végén körbehordozott Mikulás sapkából és megajándékozzák egymást.