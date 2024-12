- Tompa Imre: London lángokban

London;Orbán Viktor;atomháború;orosz-ukrán háború;disztópia;

2024-12-01 09:01:00 CET

A minta a Blitzkrieg. Ha gyorsan lebombázzuk a leggyűlöltebb célpontokat és nekilódulunk Ukrajnán keresztül, meglephetjük ezeket a gyűlöletes, züllött liberális g...iket, ezeket a sátánfajzatokat; ők meg a CIA provokálják az egészet ennek a szemét náci banderita ukrajnai csürhének a támogatásával. Ó, ió, ció – eszkaláció, az lesz aztán az eszkaláció, amikor az Oresnyik robban a Buckingham-palota fölött, hehe. Most nem futunk meg, mint az a hülye ukrán Nyikita Kubában. Látni akarom a gombafelhőt a Szent Pál katedrális felett, és mi nem végzünk félmunkát, mint Adolf: egy darabig nem zöldell majd a híres angol gyep, komoly szmog gomolyog majd a Temze felett, hehe, annyi lesz a Baker Streetnek, beleszarunk a keménykalapjukba. Gyorsan kell cselekednünk tehát, de menni fog: a Barbarossát is kibírtuk, összegyűjtöttük az erőnket, és ha akkor, akkor most is képesek vagyunk az ipar teljes átállítására; hogy a nép éhezik, azt jaj, nagyon fájlaljuk, de ezek mindent kibírnak úgyis, vagy tarkón lőjük őket.

A következő Varsó, őket is gyűlöljük, mint a szahart, immár végleg el kellene taposni ezeket, Európa bajkeverői, és utálnak minket, ugyanaz a szemét, mint a Nyugat, gombásszunk: itt egy gombafelhő, ott egy gombafelhő, hehe. Aztán sugárzó tekintetüket ránk, a Kremlre vetik, muhaha, hányhatják a keresztet, nyelhetik a vodkát, akkor lesz itt jó világ, ha megint eltűnnek a térképről, mint Ukrajna, legyen úgy, mint 1795-1918 között: a halott lengyel a jó lengyel.

Ukrajna nem érdekes, egy banderita banditák, kozák és náci és bolsevik csürhe vezette nemlétező ország, Ukrajna egy betegség, egy-két taktikai atomfegyver elég lesz, hogy kigyógyítsa a banderovcikat abból a hülyeségből, hogy ők léteznek.

Magyarország nem gond. Átengednek. Ezek az a fajta kurwa, aki megköszöni, hogy megerőszakolják, nemhogy Stockholm-szindrómásak: legalább egyharmaduk egyszerűen gyáva és puha, már rég nem Herrenvolk, gyakorlott árulók, kelet-nyugati moslékország, utálják az ukránokat, ahogy a lengyeleket, amikor lázadoztak ellenünk; hol van már ’56, amikor a magyar nácik meghúzgálták a bajszunkat, mára jó részük farkasokból kutyákká puhult, meghajolni nem megtörni, mondják; a dagadt elnökük gyakorlott áruló: volt ez balos komszomolista, liberális demokrata, jobbos konzervatív, most a nacionalistákkal és a fasisztákkal parolázik, mindig abban hisz, aminek jó a piaca, ha újra meglesz a Szovjetunió, ő lesz a leghangosabb bolsevik főtitkár, emiatt nem kell aggódnunk, ebben bízhatunk; olyan, mint egy matrjoska baba: azért ilyen molett malac, mert van benne egy bábu minden esetre, méltó a támogatóihoz.