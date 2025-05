Hódító magyarok rózsaszín plüssben - Ménes Attilával a mindent elfogadó közönyről

Alacsonyak és tetőtől talpig szőrösek, madárhangon kommunikálnak egymással, szegény, lepusztult vidéken élnek, és zsarnokok sanyargatják őket – ilyen állapotban talál rá a posztapokaliptikus Európában bolyongó ír úriember a magyarokra, akikről már jó ideje semmi hír nem ért el a kontinens nyugati felébe. Ménes Attila A bolt című szatirikus regénye szórakoztató fekete humorral, irodalmi utalások között tobzódva mutat be egy nagyon is sötét jövőt, amely a szerző szerint nem egyszerűen lehetséges, hanem nagyon is valószínű.