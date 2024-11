- „Csak a korrupció elfedésére szolgálnak ezek a gyűlöletkeltő törvények” - Az Orbán-kormány gyermekvédelmi törvényéről vitáztak az EP-ben

Európai Unió;fóliázás;gyermekvédelmi törvény;kormánypropaganda;EP-vita;homofób;korhatár-besorolás;LMBTQI közösség;

2024-11-28 19:00:00 CET

Az Európai Bíróságon és az Európai Parlamentben is terítékre került a napokban a gyermekvédelminek nevezett homofób magyar törvény. A jogszabály az emberek alapvető jogait és a belső piac szabályait is sérti, valamint megbélyegzi a kisebbségeket - mondta Helena Dalli, az Európai Bizottság egyenlőségért felelős biztosa.

Az Európai Parlament az LMBTQI (leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer, interszexuális) embereket megbélyegző törvényekről tartott vitát a héten, ahol az Európai Bizottság és számos EP-képviselő is élesen kritizálta a magyar és hasonló bolgár törvényeket. Nemrég ugyanis Bulgáriában is olyan törvényt fogadtak el magyar (és orosz) mintára, amely betiltja az „LMBTQI propagandát” az iskolákban. A 2021-ben Magyarországon elfogadott „gyermekvédelmi” törvény – amely összemossa a pedofíliát a homoszexualitással - az iskolákon kívül a könyvek és a média piacán is cenzúrát ír elő, hiszen tilos a szexuális és nemi kisebbségek „népszerűsítése”.

- Nem igaz, hogy egy Netflix sorozatban látott meleg karakter láttán a gyerekek meleggé válnának

- mondta a német liberális Moritz Körner a strasbourgi vitában. Valójában a meleg fiataloknak fontos, hogy hallják, létezik olyan, hogy két férfi vagy két nő szereti egymást. A meleg fiatalok körében ma is sokkal magasabb az öngyilkosság kockázata - emlékeztetett a képviselő.

„Csak a korrupció elfedésére szolgálnak ezek a gyűlöletkeltő törvények”

– erről már Kim Van Sparrentak holland zöld EP-képviselő beszélt. Úgy fogalmazott, az nem védi a gyerekeket, ha elzárják őket a tudományos tényektől. Melyik interszexuális (vagyis olyan biológiai jegyekkel rendelkező ember, amely nem sorolható be a tipikus női vagy férfi kategóriába - a szerk.) gyereknek segít, ha nem tanulhat arról, léteznek még interszexuális emberek? – tette fel a kérdést.

A vitában Helena Dalli hangsúlyozta, a Bizottságnak számos területen nincs hatásköre, de ahol tudnak, fellépnek a diszkrimináció ellen, ezért is vitték bíróság elé a magyar homofób törvényt, amelynek múlt héten volt a tárgyalása az Európai Unió Bíróságán. Az Európai Bizottság mellett

tizenhat EU-s tagállam perli Magyarországot, mivel szerintük a törvény alapvető uniós értékeket és több konkrét uniós jogszabályt is sért.

A Bizottság érvelése szerint az oktatás és a média szabadságát is indokolatlanul korlátozzák, és semmivel nem támasztották alá, milyen ártalmat okoz a gyerekeknek, ha este 11 előtt is lehetnek LMBTQI karaktereket megjelenítő tartalmak a TV-ben. Bár az oktatás nem közvetlen EU-s hatáskör, de az alapvető uniós értékek - így az egyenlőség és a kisebbségek jogai -, már rendszerszinten sérülnek Magyarországon, ezért szükséges a fellépés több tagország szerint is.

A magyar kormány érdemben nem cáfolta az uniós értékek sérelméről szóló jogi állításokat, helyette mindössze a szülők jogaira hivatkozott a tárgyaláson.

Az Európai Bíróságon ítélet csak jövő ősszel várható.