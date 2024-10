Elmegy a holnapi EP-vitára az MSZP

Részt vesz az európai parlamenti (EP-) választáson listát állító pártok holnapi vitáján az MSZP. Ezt tegnap, a párt országos választási bizottságának ülése után jelentette be Szanyi Tibor. A szocialisták EP-listavezetője elmondta, bízik abban, hogy a szópárbajban végül a Fidesz, illetve a DK képviselője is részt vesz. A vita feltételeiről tegnap megállapodtak a pártok. Szanyi azt is közölte, hogy szombatra vitára hívja Pelczné Gáll Ildikót, a Fidesz EP-listavezetőjét, mert véleménye szerint a kormánypárt nem teheti meg, hogy "flegmán elbújjon a választók elől". A fideszes politikus azonban jelezte, nem áll ki vitázni.