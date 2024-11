- Vogel Evelin: Magyar Péter háromszor megígérte nekem a pénzt, majd rám küldte az emberét, hogy kihúzzon belőlem egy zsarolást

Magyar Péter;TISZA Párt;Vogel Evelin;

2024-11-29 07:14:00 CET

Jogosnak tartja harmincmilliós követelését, és azt állítja, Magyar Péter háromszor is megígérte, hogy kifizeti neki ezt a pénzt – erről beszélt Vogel Evelin a 444-nek adott interjújában, melyben úgy vélte,

Arról, hogy miért állt Magyar Péter mellé, Vogel Evelin elmondta, volt egy baráti köre, akikkel már jóval a kegyelmi-ügy előtt, évek óta összejártak. „Volt, hogy éjszakákat virrasztottunk át azért, mert valami nagyon vitt minket. A társadalom problémáiról beszéltünk, és motiváltak voltunk baromira, mert egy-két kérdésre olyan válaszokat találtunk, amelyek újabb fontos kérdéseket vetettek fel.Tök jó hobbi volt, hogy összekössünk érdekes embereket egymással” – fogalmazott. Szavai szerint az említett baráti kör tagjai nem gyakorló politikusok, hanem művészek, kisebb vállalkozások tulajdonosai, vezetői. „Három ember volt, aki állandó volt – velem együtt –, a többiek pedig változtak” – mondta. Hozzátette, ők nem voltak jelen március 20-án a lakásán, amikor összeültek Magyar Péterrel, hogy kitalálják azt, ami aztán a Tisza Párt lett.

„Nem tudtam őket Péter személyével kapcsolatban meggyőzni. Tehát igazából az én embereim nem hittek Péternek”

– magyarázta. Kérdésre válaszolva azt mondta, a Tisza Párt körül is „az ő emberei” vannak, de nem ugyanazok az emberek, nem a hozzá igazán közel állók vettek részt a Tisza építésében.

Szavai szerint tavaly év végén fogalmazódott meg benne az, hogy „tök jó, hogy ezekkel az emberekkel átvitáztunk éjszakákat, és hogy ebbe ennyi energiát és időt beleteszünk, de ezt valahova be kéne csatornázni. Nem lehet ezt a levegőben hagyni, mert ezek nagyon fontos gondolatok és összefüggések, amik szerintem tudnának változást hozni az emberek életében”. Hozzátette, azt látták, hogy azok az értékek, amiket ez a kormány papíron leír, rendben vannak, van alapjuk, de az, amit tesznek, teljesen más, ők nem tudják ezeket az értékeket képviselni.

Magyar Péterről megjegyezte, mindig kettősség volt benne, szerinte azért, mert egy olyan rendszert szolgált, ami szemben áll az értékeivel.

„Sosem tudott megnyugodni, Gulyás Gergőbe is folyamatosan beleállt hobbiból. A vita miatt akart vitatkozni”

– vélekedett.

Vogel Evelin közölte, a Tisza Párt elnökét nehéz kiismerni, ma már abban sem biztos, hogy nem eleve az volt a szándéka, hogy politikai pályára lépjen és használja őt.

„Miért csinál például olyat, hogy háromszor megígéri nekem a pénzt, majd rám küldi az emberét – akit amúgy szintén én hoztam a pártba – azzal a céllal, hogy az kihúzzon belőlem egy zsarolást, és ezt fel is veszi”

– fogalmazott. Elmondása szerint a pénzt a munkájáért kérte. Hozzátette, hogy amikor a pártban elkezdtek félrecsúszni a folyamatok, azt mondta, „oké, ez már nekem abszolút no go, de semmi baj, hátralépek, ha én már ide nem kellek, de legyetek korrektek. Ez nem jött össze, nem voltak azok. És hát úgy voltam, hogy akkor kilépek, viszont akkor kérek pénzt. Főleg azért, mert én már március 15-én láttam, hogy mi lesz ebből, mennyire erős ez a projekt”. Megjegyezte, nem a párt pénzét kérte, Magyar Péter „simán ki tudna fizetni a felhalmozott saját pénzéből, amit a Fidesztől kapott éveken keresztül a semmiért”. Erről azonban már nem akart bővebben beszélni, mondván, nem szeretne Magyar Péternek nagyobb kárt okozni.

Az interjúban szóba került az is, hogy Vogel azt mondta, Hanzel Henrik, aki a párt pénzügyeseként hivatkozik magára, és aki arról egyezkedett vele az egyik hangfelvétel tanúsága szerint, hogy mennyi pénzért lenne hajlandó csendben elvonulni a pártból, „belevitte” a zsarolásba. „Remélem, nem fognak emiatt lecsukni. De az már a századik ilyen köröm volt velük, amikor Péter rám küldte Henriket, és amit most már mindenki meghallgathat” – reagált a felvetésre. Szavai szerint nem akarta megzsarolni Hanzel Henriket, neki megígérték, hogy számíthat rájuk akkor is, ha miattuk hagyja a projektjét, aztán

„Péternek egyszer csak elkezdett kellemetlen lenni, hogy folyamatosan beleállok”.

Megjegyezte, ha megkapta volna a harmincmilliót elsétált volna, és a projektjével foglalkozott volna. A barátainak, a környezetének, meg aki megkérdezi pedig elmondta volna, hogy mit gondol Magyar Péterről és az egész pártról. „Azt, hogy szerintem nem megy jó irányba ez az egész” – fogalmazott.

Arra a kérdésre, mióta lakik Vertán György lakásában, Vogel Evelin azt mondta, amikor szakított Magyar Péterrel, több emberrel is leült beszélgetni. „Egyrészt azért, mert szarban voltam. Másrészt szerettem volna kicsit hiperventillálni, hogy valaki csatoljon vissza, hogy most mi ez, ami éppen történik velem. Gyurival is leültem kávézni, és azt mondta, hogy tud nekem segíteni pár hónapra, egy irodáját odaadja, amíg kicsit rendbe jönnek a dolgaim. Azt az irodát kicsit átalakítottam, és ott lakom” – közölte. Hozzátette,

nem tudja, hogy Vertán György milyen kapcsolatban áll Kubatov Gáborral, „nekem Gyurival van egy személyes kapcsolatom, és bármilyen meglepő, vannak más fideszes ismerőseim is.”

Beszélt arról is, gondolkozott azon, hogy új pártot alapítana. „Az volt bennem, hogy nem csak kritizálni szeretnék és arról beszélni, hogy minden szar, hanem felmutatni valami értéket. Azt mondani, hogy igen, az eddig nagyon rossz volt, az a másik úgy volt, hogy jó lesz, de most mégis rossz, cserébe viszont itt van ez, nézzétek meg, hogy tetszik-e. De most inkább megpihennék egy kicsit, és összeszedem magam. Persze beszélgetek emberekkel, és figyelem, mi történik” – jelentette ki.

Az interjúból már tegnap megjelentek részletek, ezekben Vogel Evelin arról beszélt, nem a saját ötlete volt, hogy hangfelvételeket készítsen, és nem egymaga küldi azokat a leveleket a sajtónak, amelyek a titokban rögzített beszélgetéseket tartalmazzák. Elmondása szerint a lehallgatásokat a közeli barátai tanácsolták, amikor elmesélte nekik, hogy úgy érzi, ki akarják szorítani a pártból, magától nem kezdett volna bele. Azt is állította, hogy soha nem adta át a Fidesznek a hangfelvételeket. Tudomása szerint nem állnak a kormány köreihez közel sem azok a személyek, akiknél ott vannak ezek a hanganyagok, mint fogalmazott, ők „elég függetlenek”. A legutóbbi, kedden megjelent hanganyagot, ahogy az eddigieket is, egy névtelen feladó juttatta el több magyar szerkesztőségnek. Aki ezeket az emaileket írja, az bármilyen módon kapcsolatban áll a kormánypárttal? – tette fel a kérdést a 444. Vogel erre azt felelte: „Nem tudom. Van valaki, aki segít bizonyos dolgokban, és ma már azt gondolom, hogy van kapcsolata a Fidesszel, de erről nem szeretnék részletesebben beszélni. Én nem akartam, hogy ez legyen. Azt gondolom, hogy ennél egy sokkal cukibb lélek vagyok, mint hogy átláthattam volna azt, hogy mennyire mocskos ez az egész.”