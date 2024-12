- Kocsmák, kikötők, törökök

Öröm, s méltó a török–magyar kulturális évadhoz, hogy a kitűnő fotóművész képeiből összeállított kiállítás megtekinthető Budapesten, hiányosság, hogy az önéletrajz hézagos ismertetésén kívül egyéb tájékoztató szöveg nem érhető el a tárlaton, hogy pontosan tudhassuk, hol, merre, milyen környezetben járunk – ebben részben segítenek a képek adatai –, s ne vesszünk el Isztambul és Törökország egyes régióinak sűrűjében. Aki a másik – nem az útikönyvek és a turisztikai oldalak kínálta látványosságokra, az Ezeregyéjszaka meséiből felépített díszletekre kíváncsi – Törökországgal ismerkedne, látogasson el a Robert Capa Kortárs Fotográ­fiai Központba, és nézze meg a kiállítást – érdemes, mélyreható élményt nyújt. „Azt fényképezem, amit látok” – nyilatkozta egyszer Ara Güler. S most – rendkívüli pillanat – megtapasztalhatjuk, mit látott.

Ara Güler Isztambul-képein a város nevezetes városrészeiben – Karaköy, Beyoğlu, Salacak – fotózott életképek ugyanúgy megtalálhatók, mint a beltérben – kocsmában (törökül: meyhane) szociográfusi igénnyel lekapott emberek. A kint és a bent ellentétével, a múló és az örök dolgok közti kontraszttal játszó művész arra törekedhetett, hogy még a legstatikusabb fotója is intenzitást, mozgást, életet tartalmazzon.

Az irodalmi Nobel-díjas Orhan Pamuk életrajzi indíttatású, Isztambul című regényében írja: „Ara Güler fekete-fehér fotóin egy olyan Isztambult látunk, amelynek utcáira minden nyugatosodási törekvés dacára továbbra is a hagyományos életforma a jellemző, ahol egymáshoz kopik régi és új, ami a nincstelenség és az alázat hangján szól, aminek lakói éppolyan végtelenül szomorúak, mint a környezetük. Különösen az 1950-es és 60-as években készült képei ábrázolják lírai érzékenységgel a városnak azt a sajátos szövetét, amelyben a múlt pompás emlékei éppúgy kifakultak már, mint az oszmánok nyugati törekvéseinek mementói, a bankok, a raktárházak és az állami épületek.” (A regényben található fotók zöme Ara Gülertől származik, ahogy azt a szerző megjegyzi: „Ara Güler végtelennek tetsző, hihetetlen archívuma, amely valósággal megrészegített, amikor ott jártam, igazi aranybánya annak, aki kíváncsi rá, milyen volt a város 1950-től napjainkig.”) A mostani tárlaton az 50-es és a 70-es évek között készült, Isztambult és a Törökország egyes helyeit bemutató fotók tekinthetők meg. Ara Güler fotóin nem a bazár, nem az Oszmán Birodalom építészeti csodái, a történelmi múlt relikviái, egyedül és határozottan az ember a főszereplő. Úgy, ahogy van. Ezeken a fotókon az épület, a táj háttér, nem tolakszik az ember elébe, a fotóst az arc, a mozdulat, az emberi gesztusok kavalkádja, a társas együttlét harmóniája-diszharmóniája, a felfordult városban, környezetben megteremtett élet érdekelte. Képei nem úgy szépek, mint elsőre gondolnánk, nem az esztétikum ér el, vált ki hatást, fotóin az élet természetes menete szabja meg, mi a szépség és természetesség. Nézhetők a képek esztétikai elvárásoknak eleget tevő alkotásokként, nézhetőek szociofotókként, egy sokszínűségéről, szerethető káoszáról híres város ábrázolásaként. Ahogy van, úgy.

Kiemelkedően fontos munkák kötődnek a nevéhez. Egyik riportja az ideiglenesen feledésbe merült ókori városról, Aphrodisiasról szólt, pozitív következménye, hogy ez újrafelfedezést és a területen régészeti ásatásokat vont maga után. A British Journal of Photography Yearbook 1961-ben a hét legjobb fotóművész egyikeként nevezte meg, felvételt nyert az amerikai Magazinfotósok Társaságába mint a szervezet egyetlen török származású fotósa. Többek között olyan jelentős művészekről készített portrét, mint Maria Callas, Pablo Picasso, Salvador Dalí. Nem egy rangos kitüntetést – hazájában és Törökországon kívül – kapott egyedi látásmód jellemezte munkásságáért. 2018. augusztus 16-án, kilencvenedik születésnapján jelenlétében nyílt meg az Ara Güler Múzeum, ugyanebben az évben, október 17-én hunyt el.

Az 1928-ban született Ara Güler a Getronagan Örmény Középiskolában érettségizett 1951-ben, majd közgazdasági tanulmányokat folytatott. Felsőfokú tanulmányait nem fejezte be, a fotózásnak kötelezte el magát. Számtalan lapnál, például a Resimli Hayat (Illusztrált Élet), Hürriyet (Szabadság) dolgozott, s nemzetközileg is hírnevet szerzett magának, volt munkatársa a Paris Matchnak és a Life magazinnak.

