- Szájer József: Nem volt eresz azon a házon

Szájer József visszatért, olyannyira, hogy interjút is adott a Telexnek. Ebben könyvbemutatója nyomán tekintették át a melegorgiába belebukó korábbi fideszes EP-képviselő életútját, politikai meggyőződését, viszonyulását a kormánypárt tevékenységéhez.

A könyv célja Szájer József szerint az, hogy bemutassa a 30 éves politikai tevékenységét. "Hogy nem egy tapasztalatlan, semmirekellő politikusnak ért véget a politikai tevékenysége, hanem valakinek, aki a harminc év alatt letett valamit az asztalra. A könyv ezt a harminc évet szeretné bemutatni, részben ellensúlyozni azt a karikatúrát, ami mindenkinek beleégett a retinájába" - fogalmazott, elismerve, utóbbi talán nem indokolatlan, "hiszen ez a magyar politikatörténet talán legjobban és legrészletesebben elemzett eseménye, nincs egyetlen olyan mozzanat sem, amelyről ne írták volna cikkek százait".

A korábbi európai parlamenti képviselő elmondta, annak ellenére, hogy az Orbán-rendszer olyan lett, amilyen továbbra is szabadságharcosnak tartja magát. Úgy fogalmazott:

"Igen, én szabadságharcos vagyok, és 1990-ben is amellett álltam, hogy Magyarországon mindenki szabadon élhesse a magánéletét és a politikai életét is."

Hozzátette, nem azt tartja képmutatónak, ahogy ő viselkedett azon a bizonyos 2020-as estén mint a homofób alaptörvény szerzője, hanem azt "az elképesztően zajos műfelháborodást", ami a 25 fős melegorgiája kapcsán volt.

Azt is állította: "Nem tudnak bizonyítékot mutatni arra, hogy az én magatartásom gyűlöletkeltő lett volna. Ha ebben az elképesztő mértékű, több kötetnyit kitöltő, rólam szóló cikkirodalomban, a tevékenységemről készült összes feljegyzésben, parlamenti jegyzőkönyvekben, beszédleiratokban, tévéinterjúkban egyetlen olyan mondatot tudnak mondani, ami ezt igazolja, akkor aláírnám ezt az egészet. Így nem tudom." Az Orbán-rendszerért felelősséget vállal, de azt visszautasítja, hogy gyűlöletkeltő lenne.

"Magyarországon mindenki szabadon élhet, és mindenkinek a magánéletét tiszteletben tartják. Kivéve talán az enyémet"

- jelentette ki.

Azt Szájer József elismerte, hogy 30 évvel ezelőtt nem egészen ilyen Fideszre vágyott, de mint mondta, akkor még nem láthatták, hogy milyen irányok vannak, illetve szintén elismerte, hogy ő maga is részt vett a mostani Fidesz létrehozásában. Azt nem árulta el, mi az, ami nem tetszik neki a mai kormánypártban, de elmondása szerint túlnyomó többségében ma is azonosulni tud vele. Azt sem kívánta elmondani, egyetért-e azzal a mondattal, hogy az alaptörvényben rögzített mondattal, hogy az anya nő, az apa férfi. Az alkotmánykészítés ezen részében ugyanakkor állítása szerint nem vett részt. Mint mondta, vannak olyan szférái a politikai életnek, a Fidesz politikai tevékenységének, amelyekkel ő nem foglalkozott,

azzal viszont foglalkozott, hogy az emberek szabadon élhessenek. Magyarországon ennek a jogi környezete és a magánélet védelme is teljes mértékben rendben van - vélekedett.

Arról, hogy egy könyvesboltban hová lehet tenni egy könyvet, illetve mi van befóliázva, úgy vélekedett, hogy ez csak ahhoz hasonló dolog, mint a filmeknél a 16-os, 18-as karika.

"Ha egy celofán a szólásszabadság akadálya, akkor Magyarországon nagyon jól állunk"

- jelentette ki.

Szájer az interjúban többször is utalt rá, hogy szerinte a botrányát jelentőségén felül kezelte a sajtó, pedig a magyar politikát számos más botrány is terheli. "Ebben a tekintetben mindenképpen azt gondolom, hogy olyan határátlépések történtek, amelyeket én nem érdemeltem ki. Még ha el is követtem volna azokat az álszent, vagy bármilyen bűnöket, amiket önök felsorakoztatnak, még akkor is súlyosan megsértették az én magánszférához fűződő jogaimat. És ebben önök is oroszlánrészt vállaltak.

Semmiféle bűncselekményt nem követtem el. Olyan dolgot követtem el, amellyel a választók bizalmát eljátszottam. De ez politikai kategória.

Engem ebben az egész történetben csak azok az elemek sértettek, amikben hazugságokat állítottak, és amelyekben a különböző tudósítások a magánszférám legbelső körébe hatoltak be" - mondta, azt viszont nem akarta részletezni, hogy pontosan mi volt hazugság, mindenkinek a fantáziájára bízza. Azt viszont állította, hogy az ominózus este helyszíne más volt, és eresz sem volt azon a házon. Hazugságnak azonban elsősorban nem ezt tartja, hanem ennél fajsúlyosabb dolgokat.

Szájer József a beszélgetésben azt végül elismerte,

hogy a politikai karrierje és az ezzel párhuzamosan futó magánélete nem volt összeegyeztethető.

Azzal kapcsolatban kitérő választ adott, elfogadhatónak tartja-e, hogy a Fidesz korábban antikommunistaként pozícionálta magát, ehhez képest volt III/III-as ügynök vezeti a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézetet, a volt III/II-es Szita Károly pedig ugyancsak a Fidesz egy prominens politikusa. Azzal kapcsolatban is kitért, hogy a Fidesz mindmáig nem nyitotta meg az ügynökaktákat. A fideszes felsővezetők urizálását érdemben szintén nem kommentálta, elmondása szerint őt csak az érdekli, hogy ne legyen törvénysértés.