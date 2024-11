- Parkolásdíj-ellenes szórólap mögé bújva gyűjt adatokat a Fidesz Erzsébetvárosban

Fidesz;adathalászat;Erzsébetváros;parkolási díj;

2024-11-30 12:03:00 CET

A kevésbé gyanakvó állampolgárok megtévesztésére alkalmas módszerrel gyűjt telefonszámokat és e-mail címeket magának a Fidesz Budapest VII. kerületében - hívta fel a figyelmet a 444 egyik olvasója.

Tiltakozzon ön is aláírásával az erzsébetvárosi autós büntetőadó ellen! - olvasható a szórólapon, amit az Erzsébetvárosban parkoló autók ablaktörlői alá tesznek be ismeretlenek. Ezen a lakossági parkolási engedélyek drasztikusan megemelt ára ellen tiltakoznak, a kerületben lakók első autója ugyanis eddig kvázi ingyen, pontosabban évi 2200 forintos regisztrációs díj fejében parkolhatott. Ezt azonban most megemelte a DK-s Niedermüller Péter vezette kerületi önkormányzat 38 ezer forintra.

Csakhogy az aláírásgyűjtés ettől még egy csapdának tűnik. A szórólap egy weboldalra irányítja az érdeklődőket, amely semmiféle utalást nem tartalmaz arról, hogy azt ki hozta létre, kizárólag a tiltakozás szövege szerepel rajta, valamint a kitöltendő adatok rubrikái: név, életkor, lakcím, telefonszám és e-mail cím.

Hogy ki szervezi az akciót, az csak akkor derül ki, ha az érdeklődő rákattint az adatkezelési nyilatkozat linkjére és a szöveget alaposan átnyálazza. Ebből lehet csak megtudni, hogy az aláírók a Fidesz – Magyar Polgári Szövetségnek adják meg a személyes adataikat.

Az erzsébetvárosi díjemelést egyébként az indokolta, hogy a kerület lényegében megtelt, és egyre nehezebb parkolni: több mint 10 ezer autóra adtak ki idén parkolási engedélyt, miközben 7203 darab parkolóhely van.